Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 23 березня

Сага про визволителів

Ініціативу Глави держави Вадима Красносельського про запуск просвітницького проекту «Діалог на рівних» підтримали керівники міністерств і відомств. Наділені владою чиновники протягом поточного навчального року виступатимуть у ролі лекторів, проводячи відкриті уроки. Їх остаточна ідея – виховання молодого покоління в дусі любові до Батьківщини, адже сьогоднішні школярі завтра стануть повноправними громадянами Придністров’я.

Естафету спілкування з майбутнім країни у керівника республіки, який дав перший відкритий урок, прийняла міністр просвіти Світлана Іванишина. Тема її уроку – «Звільнення Придністров’я від німецько-румунської окупації».

Учитель-міністр без конспекту оперувала численними історичними фактами; наводила незліченні приклади мужності придністровців, які зробили внесок у загальну перемогу над ворогом у Придністров’ї в 1944-му; робила порівняльний аналіз тих подій і відбиття агресії в 1992-му.

Поміж слухачів був і кореспондент нашої газети, який поділився з читачами подробицями історичного уроку нашого минулого на сторінці 6.

«Підтягнути» знання. Фінансові

Одні кажуть: «Не в грошах щастя», інші додають «… а в їх кількості». Хоч би що там було, а слід визнати: банківські асигнації відіграють у нашому житті одну з визначальних ролей. Вони – елемент споживання, форма накопичення і навіть підтвердження соціального статусу. Більшість людей у світі мріє бути олігархами, або на крайній випадок мільйонерами, та просто стати більш забезпеченими. Якщо хтось у наш час говорить: «гроші – не головне», він, швидше за все, лукавить.

Особлива роль відведена грошовим знакам у століття ринкових відносин, які завоювали весь світ. Рідкісні експерименти з побудовою комунізму, «коли не буде грошей», зазнали краху і відійшли в історію. Саме тому вмінню поводитися з грішми, заробляти й витрачати їх вчать змалку.

Підвищити фінансову грамотність школярів – таке завдання поставили перед собою ініціатори проведеної на майданчику економічного факультету ПДУ інтелектуальної гри «Будь у темі».

Про те, як відбулося освоєння ринкових законів товарно-грошових відносин, наш кореспондент розповів на сторінці 3.

Вибір професії – вибір життєвого шляху

Безтурботне дитинство закінчується в старших класах школи. Вчорашні юнаки та дівчата вмить стають дорослими, оскільки раптом постають перед вибором подальшого життєвого шляху – ким стати? Це чи не головний вибір у їхньому житті, адже робота повинна, крім грошей, приносити ще й задоволення.

Зорієнтуватися в безмежному морі сучасних спеціальностей придністровським школярам допомагають учителі, а також викладачі середніх і вищих професійних навчальних закладів. Майданчиками, де їхні інтереси сходяться, є ярмарки вакансій навчальних місць. Це насправді справжні ярмарки, де одні представляють потенціал своїх навчальних закладів, а інші ретельно зважують, що вибрати, чому присвятити життя.

На ярмарках вакансій навчальних місць у Слободзеї та Рибниці побували наші кореспонденти. Про те, що пропонували й про що дізнавалися, читайте в матеріалах на сторінці 8.

Мед – синонім солодкого

Цей солодкий продукт відомий людству з найдавніших часів. Такі ласощі подобаються і дорослим, і дітям. Мед – чудовий енергетик, не рівня штучним шкідливим напоям, які так обожнює покоління гаджетів.

Розводити бджіл, виготовляти й реалізовувати мед та супутні його виробництву продукти стало сімейним бізнесом і для деяких придністровців. Поміж них і Анастасія Флоря. Вона народилася в родині бджолярів, відразу полюбила це нелегке, але таке приємне й солодке заняття. Підтримав її в цьому і чоловік Дмитро, а за сумісництвом партнер по бізнесу. Подружжя розповідає, що робота на пасіці – не тільки відпочинок від повсякденної міської суєти, а й можливість зміцнити здоров’я на свіжому повітрі, стати ближчими до матінки-природи, і не в останню чергу – джерело прибутку.

На «Зеленому ринку», де в одному з павільйонів працює сімейний магазин «Бджолиний рай», наш кореспондент зустрівся з героїнею нарису. Він поласував медом і розповів читачам газети «як же це смачно», на сторінках 1 і 4.

А ще…

Читачі газети можуть дізнатися: як відбулися в Придністров’ї вибори російського президента; як депутати Верховної Ради вдосконалювали минулого тижня правову базу держави; як тираспольчани проводжали зиму на масляних гуляннях; якою буде погода наступного тижня та багато, багато іншого.

Головне фото Марини Сови.