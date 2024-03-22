Анонс газеты «Приднестровье» на 23 марта

Отмечаемый сегодня Всемирный день метеорологии имеет значение для всех, поэтому газета «Приднестровье» уделила этой теме в внимание субботнем выпуске. Но не только ей. Как всегда, герои номера – выдающиеся приднестровцы, прославившие и любящие свой край.

В начале года в семье Врагалёвых из села Коротное произошло пополнение. На свет появилось не одно, не два, а сразу три маленьких счастья. О самом ярком событии в жизни семьи — материал «В три раза больше счастья».

Светлые, солнечные, порой – туманно-загадочные, а временами – порывисто-ветреные люди. Приднестровские специалисты по части погоды отмечают профессиональный праздник. «Прогноз – это всегда прогноз» – ко Дню метеоролога.

«Маленький большой герой» третьеклассник Даниил Летников сделал два серьезных дела — написал Президенту Вадиму Красносельскому письмо о необходимости создания приютов для животных и организовал сбор помощи «хвостикам». Интервью с неравнодушным мальчиком читайте в одноименном материале.

«Простой рецепт семейного долголетия» – это каждодневный труд. Семья Кольца из Слободзеи, которая недавно отпраздновала «бриллиантовую» свадьбу, поделится с читателями секретами долгой семейной жизни.

«Он очень любил детей» — воспоминания воспитанницы Тираспольской школы-интерната, а ныне педагога на пенсии Надежды Стажиловой, о первом ее директоре, заслуженном учителе МССР Александре Федоровиче Донченко, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

«Боевой путь фельдшера» — рассказ юной тираспольчанки о своем героическом прадеде Николае Васильевиче Тягнирядно и его вкладе в общую Победу над врагом.

В небольшом приднестровском селе Гояны родились сразу два писателя – Ион Канна и Федор Пономарь. Нет ли в этом некоей закономерности? Об этом расскажет автор очерка «Гоянский кисет».

«Воин или дипломат?» — трудно сказать, кем князь Николай Васильевич Репнин был больше. У него были громкие успехи и на ратном, и на дипломатическом поприще. О судьбе этого неординарного человека читайте в одноименном очерке.

Он родился во времена, когда всё Северное Причерноморье, не исключая наш край, было Диким Полем. Но в них же было где разгуляться отважным людям широкой души и героического склада. Судя по всему, именно таким был «Мятежный казак Наливайко».

Уроженка Дубоссар, журналист по образованию Виктория Нагорная более десяти лет живёт в Краснодаре. Постоянный эксперт на радио, телевидении, в федеральных журналах и интернет-порталах РФ, она не забывает малую родину. О ней читатели узнают из материала «Приднестровье всегда в моём сердце».

Синий — цвет спокойствия, безмятежности, задумчивости, созерцания, голубой – это еще и цвет легкости. Так ли это? Правду расскажет цветник Оксаны Руссу в эссе «Ода синему».

С рецептами постных блюд, спортивными новостями, нормами русского языка, афишей и гороскопом читатели ознакомятся в конце номера.