Выборы Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

Уважаемые избиратели – граждане Российской Федерации!

В соответствии с решением Посольства Российской Федерации в Республике Молдова 17 марта 2024 года с 8:00 до 20:00 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках:

Избирательный участок № 8206 — г. Бендеры, ул. Ленина, д. 32, МУ «Дворец культуры им. П. Ткаченко»;

Избирательный участок № 8207 — г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 96, ГУ ГКЦ «Дворец Республики»;

Избирательный участок № 8209 — г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 159а, Дом офицеров;

Избирательный участок № 8210 — г. Тирасполь, ул. Краснодонская, д. 62, МОУ «ТСШ № 5»;

Избирательный участок № 8211 — г. Рыбница, пр-т Победы, д. 2, МУ «Рыбницкий Дворец культуры»;

Избирательный участок № 8212 — г. Григориополь, ул. Дзержинского, д. 56Б, Городской дом культуры.

Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности:

паспорт гражданина Российской Федерации;

заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года;

свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту.

Источник: ИА Новости Приднестровья

