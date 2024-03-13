Когда в сердце живет любовь

В основе брачно-семейных отношений должна лежать любовь. Без нее не бывает счастливых супружеских пар, счастливых семей. Она – фундамент долгих и счастливых браков, она – радость и надежда для всех членов семьи. Об этом читателям республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», рассказывают супруги, в любви и согласии прожившие вместе десятки лет. У них и нужно учиться жизненным премудростям тем, кто только вступил или собирается вступить в брак.

Журналисты республиканских газет продолжают вести летопись семейных профессиональных династий. В частности, творческий коллектив газеты «Приднестровье» обратил внимание на пришедшее в редакцию письмо от учителя начальных классов Ближнехуторской школы Светланы Топальской. В нем – искренний рассказ о семейной династии учителей. Её основательница – мама автора письма под названием «Династия» Раиса Мельниченко, учитель русского языка и литературы, библиотекарь высшей категории, отличник народного образования и заслуженный работник ПМР. Ее трудовой стаж – 56 лет. В целом же педагогическую династию представляют еще три педагога.

Важную тему профессиональной преемственности статьей под названием «Пойти по стопам родителей» продолжают журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». Она повествует о семье Руссу-Рымарь, в которой три поколения врачей и 150 лет стажа на всех.

Газета «Адевэрул Нистрян» сообщает читателям, что в год семейных ценностей в Приднестровье планируется провести порядка 80 мероприятий республиканского уровня, не говоря уже о местных. Особое внимание – информационному обеспечению популяризации семейных ценностей, реализации государственных программ по поддержке семьи, а также обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, а также молодых семей. В республиканском бюджете -2024 заложено 19 млн руб. на покупку 61 квартиры или дома. Эти сведения легли в основу материала под названием «Основа общества, основа государства».

«Ангел-хранитель Ирина». Этот заголовок к очередной корреспонденции газеты «Адевэрул Нистрян» иначе как красивым и не назовешь. Она рассказывает о семейных ценностях и традициях, а также о любимой работе медика с 11-летним стажем Ирины Николенко.

50 лет любви и согласия! Это не сказка, не вымысел и не фантастика. Это реалии супружеской жизни семьи Мельничук из Тирасполя, отпраздновавших золотую свадьбу. В материале, опубликованном на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «И сегодня говорим: «ДА!», супруги рассказали корреспонденту, что семейное счастье состоит не только из такого, безусловно, главного ингредиента как любовь, но и из заботы друг от друге, сохранении семейных ценностей и соблюдении традиций, передающихся из поколения в поколение.

Еще больший семейный стаж у семьи Михаила и Натальи Штырба из Каменки. Материал о них так и называется – «57 лет вместе». В нем они делятся с читателями газеты «Адевэрул Нистрян» секретами семейного счастья и долгих счастливых лет вместе.

Неизменным пунктом отчетов глав государственных администраций перед Президентом о жизни возглавляемых ими городов и районов в прошлом году является демографическая ситуация. Постоянную прописку получил этот пункт и в материалах на эту тему, опубликованных в газете «Гомин», в частности, «Жизнь во всех ее проявлениях». В нем о родившихся малышах и заключенных браках проинформировали главы госадминистраций Дубоссарского и Григориопольского районов.

О семейных ценностях, взаимоотношениях мужчины и женщины, мужа и жены говорили участники ежегодной республиканской акции «Ты в моем сердце». По традиции ее проведение приурочивается ко Дню православной молодежи и празднику Сретение Господне. Побывал на этом мероприятии и корреспондент газеты «Гомин». О том, что он вынес из него – в материале «Сердцам, открытым для любви».

В газете «Гомин» опубликован очередной выпуск литературной страницы. В ее основе – рассказ рыбницкой писательницы Тамары Базилевской «Софийка». В основе повествования – непростые взаимоотношения в семье.