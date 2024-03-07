Анонс газеты «Приднестровье» на 9 марта

Субботний номер газета «Приднестровье» посвятила нашим дорогим матерям и бабушкам, сёстрам и дочерям – всем Женщинам. Сегодня они наравне с мужчинами достигают невероятных высот в любой сфере: политике, науке, бизнесе, культуре, спорте, в то же время оставаясь олицетворением красоты и обаяния, доброты и мудрости. О таких разных и прекрасных читайте в нашем праздничном выпуске.

Бывают праздники, смысл и значение которых сильно меняются по сравнению с тем, что вкладывалось в них изначально, 8 Марта – яркий тому пример. Возникший на волне борьбы за гражданские и политические права женщин, сегодня этот праздник стал днём чествования прекрасной и лучшей половины человечества. Разумеется, без цветов тут не обойтись. Дорогие женщины, вы «Наши королевы роз».

Её частенько можно видеть в городе на мероприятиях и просто так с фотоаппаратом. В отличие от репортеров-мужчин, она не протискивается вперед, не портит соседям кадр… Красивая женщина, талантливый фотограф – всё это говорят «О Лесе».

Неравнодушие – особая черта инспектора по делам несовершеннолетних УВД г. Бендеры Оксаны. Ее подопечные тянутся к ней, чувствуют доброту, открытость и душевность. Очерк «По призванию» — об одном дне из жизни капитана милиции.

Эта уроженка Тирасполя 20 лет блистала на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета, гастролировала по всему Союзу и другим странам, запомнившись в роли Дездемоны, госпожи Бовари, Татьяны Лариной… Заслуженная артистка РФ, народная артистка ПМР, ныне заведующая кафедрой музыкального образования Приднестровского госуниверситета, профессор Лидия Исидоровна Сизенева – героиня очерка «Легко ли быть оперной певицей?».

В Валя-Адынке «Живёт такая женщина» Мария Крайняя. Скромная, коммуникабельная, вежливая и необычайно работоспособная, она успевает везде: и на работе, и дома, и в общественной деятельности. О человеке, очень преданном малой родине, читайте в одноименном материале.

К 8 Марта хочется удивить и порадовать женскую половину. Мужчины в поисках. В продаже самые разнообразные подарочные наборы. Но если хотите оригинальный презент, есть один новомодный тренд: изящные композиции цветов из мыла ручной работы, и тогда «Ощущение праздника и счастья будет долгим».

Наш корреспондент познакомилась с двумя прекрасными девушками, для которых выбранная профессия стала стержнем и смыслом жизни. Молодые жительницы Дубоссар медсестры Виктория Быстрицкая и Лучия Сырбу обрели «Счастье — дома».

Вместе с весной и ароматом цветов к нам пришло ощущение праздника. Праздника красоты, женственности, доброты и нежности, позволяющего мужской половине человечества выразить, как сильно она любит и ценит своих сестер, жен, матерей…

Обо всём этом в стихах и прозе – наша «Литературная страница».

В эти праздничные весенние дни мы решили узнать у женщин, чего они ждут от 8 Марта и за что так любят этот день. На этой же странице читатели найдут забавные и милые рассказы о том, «Какая она, моя мама».

Традиционно в конце номера – рубрика «День в истории» и гороскоп.