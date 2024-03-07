Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 мартие, а зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Луна мартие есте уна плинэ де евенименте ши симболурь, пе каре ши елевий класелор примаре де ла шкоала медие русэ №9 дин капиталэ, ындрумаць де талентателе ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ — Ала Дмитриевна Пенкова ши Ирина Николаевна Перева, ле дескоперэ зи де зи, букурынду-се де минунателе зиле плине де соаре але ачестуй ынчепут де примэварэ.
Кум ле леушеште професоарелор ачест лукру афлаць дин артиколул «Промовынд традиций ын медиу школар»
Ануал пе териториул федерал «Сириус» дин орашул Сочи се десфэшоарэ Фестивалул Интернационал ал Тинеретулуй. Анул курент ачеста с-а десфэшурат ын периоада де 1-7 мартие. Принтре тинерий каре ау интрат ын компоненца делегацией нистрене, а фост ши Яна Красавцева, кампиоана Молдовей ши а РМН ла атлетика ушоарэ.
Деталий гэсиць ын артиколул «Ай ноштри ла Сочи»
Анатолие Василевич Петров дин сатул Дзержинское, районул Дубэсарь, каре ышь трэеште ал 93-ля ан дин вяцэ, аратэ фоарте бине. Яр деспре окий луй плинь де вяцэ ам путя ворби ла несфыршит. Привешть ын ей ши дежа ну май пуй ла ындоялэ кувинтеле луй: «Де кынд мэ цин минте, ам 16 ань».
Май мулте лукрурь интересанте афлаць, читинд артиколул «Бэтрынеця ну есте о боалэ»
Фиекаре динтре ной ышь аре повестя са ынкэ дин копилэрие. Ши неапэрат ун вис, пе каре л-ам урмат дин екземпле ши традиций буне де фамилие. Ла фел ши Ана Цуркан, ынвэцэтоаре-логопед ла грэдиница «Романица» дин сатул Карагаш, районул Слобозия, каре а ажунс сэ моделезе суфлете де копий ши пэринць. Де ла мэмика са а моштенит драгостя пентру копилашь ши пасиуня де а-й ынвэца сэ поатэ ворби ши сэ-шь експриме гындуриле корект.
Деталий гэсиць ын артиколул «Експлораторь де тэрым педагоӂик».