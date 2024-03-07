Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 9 березня

Її Величність Жінка

Навіть найбільш талановитим письменникам і поетам не знайти точних слів, щоб висловити всю глибину захоплення кращому створінню природи – Жінці. Вона уособлює зародження самого життя й продовжує рід людський, зберігає сімейне вогнище. І хоча за розхожим визначенням вона належить до слабкої половини людства – це глибока помилка. Жінка сильна саме своєю слабкістю.

Жінки – головні стимулятори та натхненники чоловіків. Заради них джентльмени готові на епічні подвиги та на жартівливі витівки. Жінки милі та ніжні, тверді та послідовні, загадкові та романтичні, рішучі та непередбачувані, а головне – улюблені. Оду Жінці можна складати до нескінченності.

Про представниць найпрекраснішої половини людства читайте на сторінках 1, 2, 5,7.

Про складники щасливого шлюбу

У рік сімейних цінностей особливої актуальності, зокрема в інформаційному полі, набуває тема шлюбних та сімейних стосунків. Незаперечна істина свідчить: сім’я – основа суспільства, його фундамент. У ній незнайомі раніше люди, позбувшись статусу нареченого і нареченої, вчаться вибудовувати взаємини, які стануть основою сімейного життя. У сім’ї насамперед відбувається формування маленької особистості.

Упродовж століть було зроблено багато спроб, щоб для себе і для всіх вивести формулу сімейного щастя. І висновок завжди був невтішний: універсальних рецептів щасливого сімейного життя просто не існує – все індивідуально. У такій тонкій матерії, як подружні, сімейні стосунки, дійти однієї єдиної істини неможливо.

Які чинники перешкоджають встановленню сприятливої «погоди в домі» спробував з’ясувати наш позаштатний кореспондент. З його міркуваннями читачі газети можуть ознайомитися на сторінці 7.

Геній української словесності

Тарас Шевченко, очевидно, найвідоміший українець на планеті. Його називають совістю нації. Він давно вже перетворився на негласний символ і бренд України.

Кобзар прожив важке життя, але ніколи не втрачав віри в людей та людство. Талант його багатогранний. Поет та живописець, він один із тих, про кого кажуть: «Талановита людина – талановита в усьому»..

Про те, як зберігають пам’ять про Кобзаря на Кам’янщині, читачі «Гомону» можуть дізнатися на 8-й сторінці, а познайомитися з любовною лірикою Тараса Григоровича – на 9-й.

Фольклорний калейдоскоп початку весни

З оновленням природи на землю Придністров’я приходить національне свято молдаван «Мерцішор». Вийшовши з зимового заціпеніння, всі знову згадують старовинну легенду про кохання та квітку, виготовляють мерцішорчики та чіпляють їх на одяг ближче до серця. Цей розпізнавальний знак сигналізує про спорідненість душ, про дотримання давніх традицій молдавського народу.

Протягом багатьох років у першу декаду березня землею Придністров’я крокує міжнародний фестиваль мистецтв «Мерцішор». Він співочий, динамічний, багатомовний і вселяє надію у краще майбутнє.

Фрагменти фестивалю – у словах та фото нашого кореспондента на сторінці 12.

Головне фото Марини Сови