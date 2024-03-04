Семья – душевная гавань

2024-й объявлен в республике Годом семейных ценностей. И поэтому отнюдь не случайным является столь пристальное внимание органов государственной власти, общества в целом к брачно-семейным отношениям, сохранению традиционных ценностей. И главный посыл при этом на протяжении многих веков остается неизменным: семья, как главная социальная ячейка, является основой общества.

А еще для каждого человека она своеобразная душевная гавань, где он всегда получит внимание, заботу, сочувствие. Поэтому и все душевные раны человек обычно лечит в кругу самых родных и близких. О приднестровских семьях – в публикациях печатных изданий республики, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Корреспондент газеты «Приднестровье» заголовком к опубликованной статье «Семья – школа любви» делает еще один глубокомысленный вывод о ценности семейных отношений. Публикация повествует о прошедшей в ПГУ республиканской акции «Ты в моем сердце». Ежегодно проводимая Тираспольско-Дубоссарской епархией она была приурочена ко Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня. В этом году ее темой стал институт семьи и брака.

О социальной поддержке молодых семей в Слободзейском районе рассказывает журналист газеты «Приднестровье» в статье «Шанс остаться дома». По его данным, за три последних года государственные субсидии на приобретение собственного жилья в районе получили 23 молодые семьи. Одним из счастливых обладателей жилищного сертификата стала Валентина Кудрявцева – мать двоих сыновей и преподаватель парканской школы №3. Автор публикации напоминает также читателям, что государство выдает молодым семьям (первые пять лет после заключения брака) субсидии, при условии, что один из супругов не достиг 35-летнего возраста. При появлении в семье детей ограничения по продолжительности брака снимаются. Право на получение субсидии также имеют неполные семьи, состоящие из родителя моложе 35 лет и несовершеннолетнего ребенка. За три года общая сумма финансирования проекта составила в республике 55,7 млн рублей.

Творческий коллектив газеты «Гомин» также концентрирует внимание читателей на информации о поддержке государства семей, находящихся в сложном финансовом положении. В статье под названием «И на юге, и на севере» содержатся статистические данные об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Слободзейском и Рыбницком районах, а также молодых семей, которые вправе получить от государства финансовую помощь для того, чтобы обзавестись собственным жильем.

Тираспольчанин Юлий Феч, которому в феврале этого года исполнилось бы 90 лет, является родоначальником журналистской династии. Сын Николай работает в газете «Приднестровье». В этом же печатном органе много лет проработала его мать Ольга Геннадьевна, которая сейчас передает профессиональный опыт будущим журналистам в ПГУ. О творческом пути главы семейства – очерк корреспондента газеты «Гомин» под названием «Легенда журналистики».

Тему профессиональных династий продолжают журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». Две публикации под одним названием «Основа будущего» посвящена династиям педагогов. Учитель Бендерской школы №13 Ирина Мисякова заняла второе место в номинации «Фундамент будущего» республиканского конкурса «Педагогические династии». Общий трудовой стаж ее, мамы и бабушки приближается к 100 годам.

Еще больший профессиональный стаж у другой педагогической династии из Бендер, которую сегодня продолжает воспитатель Бендерского детского сада №9 Татьяна Квитка – 134 года. Она тоже является победителем объявленного Министерством просвещения конкурса «Педагогические династии» в номинации «Фундамент будущего». Как отмечали его организаторы главная цель – популяризация семейных ценностей и укрепление института семьи.

Семьи-долгожители представляются журналистами республиканских газет образцами супружеской преданности. Так и есть, если семьи отмечают «золотую свадьбу». Об одной из таких ячеек общества в материале под названием «Любовь существует» рассказывает корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян». За 50 лет совместной жизни Юрий Иванович и Мария Григорьевна Болокан из Слободзеи построили два дома, посадили ни одно дерево и вырастили пять сыновей и пять дочерей. Сегодня они занимаются воспитанием 22 внуков и 6 правнуков. В беседе с журналистом они поделились секретами семейного счастья.