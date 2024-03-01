Анонс газеты «Приднестровье» на 2 марта

2 марта. Весна, «Мэрцишор»… Для приднестровцев этот день связан и с началом широкомасштабной агрессии Молдовы против ПМР. Сегодня мы вспоминаем героев и историю вопроса.

«По зову сердца» — материал о том, как начиналась приднестровская война. Воспоминаниями делится Анатолий Афанасьевич Лупол, непосредственный участник тех событий.

Не так просто объяснить, что значит для нас, приднестровцев, «Мэрцишор». Газета расскажет и о самом празднике, и о том, что можно будет посмотреть и послушать в первые мартовские дни. «В ритме «Мэрцишора» — весенние погода и настроение гарантированы.

В этом выпуске постоянной рубрики «Форум. Трибуна общения» читатели делятся не только волнующими их проблемами, но и приятными впечатлениями, например, о посещении вновь открытого городского бассейна. Некоторые вопросы с помощью редакции удается решить. Пишите — мы постараемся помочь.

У каждой вещи своя харизма. В рубрике «Житейские перекрестки» читайте удивительную историю о встрече двух людей. «Кардиган» — вязаный свитер и человек. В духе всенародно любимой киноленты.

В редакцию приходят письма от неравнодушных читателей. Воспоминания о своем детстве прислала Надежда Владимировна Гарага из села Фрунзе Слободзейского района. Посчитав эти воспоминания и душевными, и любопытными, такими, которые могут откликнуться в сердцах многих людей, газета публикует их в материале под названием «О детстве беззаботном и босоногом».

Авторские размышления о том, где и как можно пережить полосу серую или даже черную, об отдушине, убежище, передышке — в эссе «Мое личное убежище».

2 марта человечеством был придуман способ держать в руках маленький огонек. С тех пор в мире отмечается Международный день спички. Историю возникновения и интересные факты о спичках можно узнать из материала «Огонек в руках», размещенного в постоянной рубрике «День в истории».

Растительный мир в наших южных краях пробуждается еще раньше прихода календарной весны. В лесу уже настало время первоцветов, особенно синих пролесок. Классические белые подснежники у нас можно встретить скорее в садах, у любителей. Хотя далеко не каждый садовод может рассказать о них так тонко и поэтически, как получилось в лирическом эссе «Белая магия подснежников».

Начало месяца, начало весны, а значит читателей ждут посевной календарь на предстоящий садово-огородный период, информация о магнитных бурях в марте, погодные приметы, а также гороскоп на предстоящую неделю.