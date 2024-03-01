Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 2 березня

Голос придністровців

В історії ПМР було шість з’їздів депутатів усіх рівнів Придністров’я. Цього тижня відбувся сьомий. Такі масштабні депутатські форуми скликаються в переломні періоди життя республіки. Нині, коли Молдова ввела додаткові економічні санкції щодо суб’єктів господарювання республіки, а отже, і всіх придністровців, саме такий.

До столиці з’їхалися 620 делегатів, які представляють Верховну, міські та районні, сільські та селищні Ради народних депутатів. До участі у з’їзді запросили також Главу держави, керівника вищого виконавчого органу влади, міністрів, представників громадських організацій. Головна мета форуму депутатів – донести до міжнародної спільноти інформацію про складну ситуацію в Придністров’ї.

Консолідована думка придністровців – на 3-й сторінці.

Журналіст від Бога

Його називають легендою журналістики та справжнім професіоналом. За ним непохитно закріпилося реноме різнобічної особистості, вірної своїм ідеалам. Усе це про Юлія Феча. Цього року наприкінці останнього зимового місяця йому виповнилося б 90 років.

Довгий і тернистий шлях у журналістику він торував зі шкільної стінгазети. Професійними сходами піднімався на молдавському телебаченні, редагував різні газети, писав книги, навчав фотографувати та знімати фільми, організовував кафедру журналістики в ПДУ. Його слово було вагомим і значущим, а до професійної думки завжди дослуховувалися колеги.

Про те, яким був родоначальник журналістської династії Юлій Феч, згадує його син Микола. Нарис про відомого майстра слова читайте на сторінці 4.

Як програміст став листоношею

Це важко собі уявити, але тираспольчанин Олександр Яковлєв змінив професію програміста на спеціальність листоноші. З його слів, це було осмисленим вибором. До того ж юнак вважає, що нічого при цьому не втратив, навпаки – виграв. Для нього власне самопочуття важливіше за соціальний статус і доходи.

Нова спеціальність подарувала йому гарне емоційне самопочуття та розкіш щоденного спілкування з людьми. Упродовж дня під час рознесення кореспонденції він робить 20 000 кроків, які є запорукою відмінного здоров’я. Передплатники дільниці живуть у приватному секторі та в багатоквартирних будинках і завжди з нетерпінням чекають на листоношу з радісною звісткою.

Про професійні метаморфози нашого молодого земляка читайте на стор. 5.

Вони готуються стати до лав захисників

Так уже розпорядилася природа: хлопчиків тягне до зброї, вони прагнуть захищати слабших, боротися з ворогами. Все починається з дворової гри «у війну» з саморобними дерев’яними пістолетами й автоматами, продовжується військово-спортивними іграми та зборами в школі, підготовкою до служби у Збройних силах, адже одне з головних призначень чоловіка – «Батьківщину захищати».

Кінець лютого, коли святкують День захисника Вітчизни, – слушний час для ознайомлення юнаків і дівчат із життям військових формувань та силових структур республіки. Прийоми рукопашного бою, стрільба з пневматичної гвинтівки, надання першої медичної допомоги, спілкування з службовими собаками – це складові показових виступів, влаштованих для столичних школярів людьми, які з гордістю носять військову форму.

У цю захопливу атмосферу поринули наш кореспондент і фотограф. Їхні враження читайте та дивіться на сторінці 8.

А ще…

У цьому номері редакція публікує сезонні поради садівникам та городникам; гороскоп для тих, хто хоче вже зараз знати, як проживе наступний тиждень, а також інформацію про те, якою була погода цього тижня і якою буде майбутня семиденка.

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