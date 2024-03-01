Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 2 мартие, ал зиарулуй ностру

Дакэ аш ворби деспре о мисиуне ыналтэ а уней фемей синчере ши атрэгэтоаре, аш алеӂе-о неапэрат пе Ирина Михайловна Николенко, медик, шеф-интеримар ал Департаментулуй де медичинэ ӂенералэ ла клиника №6 дин Тираспол. С-а симцит мереу ла локул сэу, авынд о атитудине респонсабилэ фацэ де мисиуня-й ынкрединцатэ. Халатул алб, ка няуа, контурязэ портретул уней персоане тинере, ку хар де мэринимие, амабилэ ши принчипиалэ ын орьче ситуацие.

Деспре ориӂинара дин сатул Коротна читим ын артиколул «Ынӂерул салватор Ирина…»

50 де ань де юбире ши ынцелеӂере – ачаста есте повестя социлор Мельничук дин орашул Тираспол, каре ау сэрбэторит нунта де аур. Куплул есте куноскут де мултэ луме ши аста пентру кэ сынт ун екземплу де фамилие путерникэ. Юрие Виталиевич ши Ала Антоновна не асигурэ кэ рэбдаря ши юбиря сынт база уней фамилий ымплините, ачеста ши есте секретул феричирий лор.

Артиколул «Ши астэзь спунем «ДА!»

Михаил Трофимович ши Наталия Антоновна Штырба дин Каменка с-ау ынтылнит, аша прекум се обишнуя ын аний тинереций лор, ла дансурь, ын Каса де Културэ дин орэшел. Ын курынд ей дежа вор сэрбэтори чя де-а 57-я аниверсаре а вьеций конжугале. Секретул кэсничией лор ынделунгате, потривит социлор, е рэбдаря, искусинца де а апречия жуст ситуация ын моментеле критиче, де а луа орьче дечизие ымпреунэ, де а путя ынцелеӂе ши а ерта партенерул де вяцэ, орьче с-ар ынтымпла.

Деталий афлаць ын артиколул «57 де ань ымпреунэ»