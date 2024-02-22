Анонс газеты «Приднестровье» на 24 февраля

Герои субботнего выпуска газеты «Приднестровье» — защитники Отечества, доблестные воины и настоящие мужчины, служащие примером для молодого поколения.

Уже повсюду слышны шутки о том, что, как поздравишь с 23 февраля, так и 8 Марта встретишь. Впрочем, наши мужчины от нас многого и не ждут – только добрые слова и хорошее отношение. О тех, кто привык отдавать, защищать, оберегать, – в зарисовке «О вас, наши мужчины».

О нем можно услышать из уст многих военных, ныне действующих или в отставке. Отзывы не просто хорошие, но сильные, какие можно услышать о харизматичной личности. О человеке, для которого встреча с танкистом стала судьбоносной, читайте в материале «История службы Федора Истихина».

Юлий Николаевич Феч стоял у истоков приднестровской журналистики. В постоянной рубрике «Твои люди, Приднестровье» газета расскажет об удивительно разностороннем человеке. «Журналист старой школы» — материал памяти коллеги.

День защитника Отечества – хороший повод рассказать о людях, главным призванием которых была и остаётся служба людям, служба Родине. По военной биографии тираспольского ветерана Вооруженных сил Анатолия Сергеевича Хвостика можно изучать географию. Подробнее — в материале «От Венгрии до китайской границы».

В субботнем номере читайте очерк о человеке необыкновенной судьбы. Он доблестно в бытность Советского Союза работал. Воевал, защищая наше молодое государство. По окончании войны 1992 года стал одним из первых приднестровских миротворцев. О Николае Павловиче Берёзе вы узнаете из публикации «Три судьбы одного человека».

«Не знаю, кто как, а я человека военного, даже если он одет не по форме, узнаю всегда. Во-первых, по выправке и походке. А во-вторых (и это уже чисто женская наблюдательность), по галантному отношению к представительницам прекрасной половины человечества. Так было и при моей первой встрече с Валерием Николаевичем Мотынгой» — начинается статья о человеке, который «Всю жизнь на службе Родине».

В День защитника Отечества мы вспоминаем наших героев. Один из них – ветеран Великой Отечественной Владимир Таламонович Костенко, жизнелюбивый и общительный человек. О его жизненном пути – очерк «Как хорошо на свете без войны».

В редакцию обратилась семья с просьбой рассказать о воине-интернационалисте, спортсмене, миротворце Юрии Ивановиче Шевчуке, который, будучи на пенсии, продолжает вести активную деятельность на благо Родины. «Беспокойный характер» — статья о человеке, которому до всего есть дело.

Всеволод Гаврилов — имя актёра, которое далеко не у всех на слуху. Он родился в Тирасполе и начинал с рабочего сцены в театре, а дорос до ролей в фильмах «Табор уходит в небо» и «Заяц над бездной». Первой его большой ролью стало участие в фильме «Офицер запаса». Читайте о нем в очерке «Вся жизнь — театр (и кино)».

Приднестровские поэты поделятся с читателями на «Литературной странице» пронзительными стихотворениями, посвященными нашим защитникам.