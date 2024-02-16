Анонс газеты «Приднестровье» на 17 февраля

Субботняя «толстушка» побеседует с увлечённым человеком, расскажет о том, как можно интересно провести досуг. Здесь и путевые записки известного русского поэта, посетившего наши места, и авторские материалы о важном, и многое другое.

Безупречная внешность, или, как говорят специалисты, экстерьер – стать и изящество в соединении с атлетической силой, выносливостью. Горячая кровь, но, в целом, добрый нрав. Генетическая предрасположенность к рыси – быстрому и ровному ходу, к которому этих лошадей все-таки приходится долго и терпеливо приучать. О секретах содержания, разведения и обучения будущих рекордсменов спортивных бегов не понаслышке знает приднестровский коневод Григорий Катаной, вместе со своими питомцами ставший героем очерка «Чудо-кони».

Люди звонят, пишут в газету, рассказывая о своих проблемах в надежде, что им обязательно ответят, помогут. И должностные лица реагируют, что и привлекает читателей обращаться в газету, используя «Форум. Трибуна общения». В этот раз градоначальник Бендер Роман Иванченко информирует, что в настоящее время госадминистрация определяет перспективные места размещения киосков для реализации печатной продукции. А министр по социальной защите и труду Е. Н. Куличенко разъясняет о правах ребенка на пенсию по случаю потери кормильца.

В конце зимы нас нередко посещает хандра: солнца мало, серости много, накапливается усталость от однообразия тусклых запахов и тусклых красок. Но на каждое негативное состояние есть свое противодействие, свое лекарство. О таких спасительных занятиях и поговорят с читательницами корреспонденты газеты в своем «Дамской клубе» в материале под названием «Зимние вечера вместе».

О том, как целая семья села на велосипеды, читатели смогут узнать из материала «Увлеченные путешествиями на двух колесах». Своим опытом велопоходов поделится Виталий Лоянич, замдиректора по технико-технологической подготовке швейного производства на «Тиротексе».

В разное время Приднестровье посетили Эвлия Челеби, Павел Алеппский и другие путешественники, оставившие важные с исторической точки зрения путевые свидетельства. В середине девятнадцатого века наш край посетил русский поэт, журналист, один из идеологов славянофильства Иван Сергеевич Аксаков. О том, какими глазами он увидел Приднестровье, — в очерке «Аксаков в Тирасполе и Бендерах».

Семейный отдых – редкость в наши дни. Народ с головой погрузился в гаджеты. Но есть любители отдыха и разумного труда на природе – это дачники. О работах, которые можно выполнять на фазенде в преддверии весны, – в зарисовке «Приятные хлопоты».

Советская кухня – удивительное и сложное явление. «Сложное» не в плане готовки, а как «комплексный обед». Одно словосочетание заставляет сердца опытных людей биться чуточку быстрее в ритме ностальгии по вкусам, знакомым с детства. В Тирасполе есть колоритное местечко, где можно попробовать именно советские кулинарные изыски и на время вернуться эпоху. О нем можно прочитать в рубрике «География приднестровской кухни».

О чемпионе Европы по греко-римской борьбы из Бендер, старте волейбольного чемпионата у женщин и тренировочном сборе «Шерифа» в Турции читатели могут узнать из субботнего «Спорткурьера».

А также традиционно в номере история дня, гороскоп, погода.