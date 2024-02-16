Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 фебруарие, ал зиарулуй ностру

Мария Никитовна Крикливская дин сатул Подойма, районул Каменка, аре о окупацие де суфлет, драгостя пентру каре о поартэ дин фращеда копилэрие – лукрул мануал. Ынкэ ла вырста де шапте ань ле-а демонстрат мембрилор фамилией прима са лукраре — ун шервецел бродат ку кусэтурэ сатинатэ. Апой ау урмат – просоапе, феце де масэ, чаршафурь, шервецеле бродате… Ын презент о одае дин каса ей с-а трансформат ынтру-ун адевэрат музеу ал артей популаре.

Мария Никитовна аре май мулте таленте, деспре еле афлаць ын артиколул «Пасионатэ де фрумос ши аутентик».

«Щенерация мя а фост едукатэ ын темеюл екземплелор де кураж ал челор каре ау реализат Виктория ын аний МРпАП, принтре каре а фост ши татэл меу. Ной, тинерий де атунч, ну гындям кэ вом ведя ку окий проприй че ынсямнэ рэзбой, дар не-ам ындеплинит дестойник датория де четэцян ши осташ», — зиче Анатолие Газул, унул динтре чей 13 орищинарь дин сатул Ташлык, районул Григориопол, каре шь-а фэкут датория интернационалэ ын Афганистан.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пе ачел пэмынт афган».

Активитатя узиней де кэрэмидэ дин капиталэ е пусэ пе паузэ, дин кауза такселор ши унор рестрикций импусе де статул вечин. Проблема е уна куноскутэ, пробабил, де кэтре тоць чититорий ноштри. Молдова фаче бизнес пе спинаря Нистренией, акумулынд бань дин импортул ностру де продусе, жукэрий пентру копий, екипаментул де конструкций ши рестул. Астфел, ун екземплу ку чифре «ворбитоаре» есте ши узина ын каузэ — еа а плэтит Молдовей ун импозит де 8 мий де доларь пентру камиоанеле, пе каре ле-а прокурат де песте хотаре пентру прочесул де мункэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Беце ын роате».

О фамилие де педагощь ын кытева щенераций аре о векимя тоталэ ын мункэ де апроапе 100 де ань. Мембра ачестея, Ирина Владимировна Мисякова, ынвэцэтоаре де щеографие ын шкоала №13 дин Бендер, а девенит премиантэ а конкурсулуй републикан «Династий педагощиче», окупынд локул дой.

Деталий гэсиць ын артиколул «Темелия вииторулуй».