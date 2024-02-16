Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 17 лютого

Ти живеш на одному, а я на іншому березі…

Тирасполь і Бендери розмежовує природна перешкода – річка Дністер. Однак таке відчуття, що її немає у взаєминах між жителями цих двох абсолютно різних міст. І вони настільки близькі, що в 70 – 80-х роках на найвищому рівні всерйоз обговорювали ідею про їх об’єднання в одне місто під назвою Суворовград. Та, очевидно, не судилося – кожне дорожило своєю індивідуальністю. Виявилася вона і в процесі недавніх традиційних звітів глав цих міст перед Президентом республіки про роботу очолюваних ними адміністрацій у минулому році. Як прожили 2023-й два найбільші міста республіки читайте на сторінці 3.

Бути фахівцем в одній галузі нині мало

Роботодавець тепер досить вибагливий. Вже сьогодні хоче мати не просто спеціаліста однієї галузі, а професіонала на стику кількох суміжних напрямків. За існуючими критеріями він має володіти не тільки теоретичними знаннями, а й певним набором практичних навичок. Це вимоги сучасного ринку праці.

Про те, як підготувати фахівця, який має різнобічні знання, навики та компетенції, йшлося в ході круглого столу, що пройшов у головному виші країни – Придністровському державному університеті. Його досвід і матеріально-технічна база стали експериментальним майданчиком для впровадження системи додаткової освіти. Думки та судження учасників круглого столу в матеріалі, опублікованому на сторінці 6.

Новий лідер об’єднання художників

Навіть такі незалежні люди, як художники, об’єднуються у творчі спілки. Поєднавши зусилля, легше влаштовувати виставки, виїжджати на пленери, вирішувати інші питання, аж до побутових. Ефективність діяльності будь-якої творчої спілки багато в чому залежить від організаторських здібностей лідера.

Новим головою Спілки художників утретє став відомий живописець, який писав натуру навіть на терені паризького Монмарту, Сергій Панов. Утретє, тому що у Спілці діє жорсткий принцип ротації – не більше двох років на чолі колег-художників та не більше двох термінів поспіль.

Про що говорили члени Спілки художників на професійному з’їзді, знає наш кореспондент. Подробиці – на сторінці 6.

Під заступництвом Дракона

Новий рік за китайським календарем настав 10 лютого. Його символом стала міфічна тварина – зелений дерев’яний дракон. Хто з нас у дитинстві не цікавився динозавриками, а в підлітковому віці не задивлявся «Парком юрського періоду». От у Олександра Суботіна дитяче захоплення навіть у доросле хобі переросло – він виготовляє великих динозаврів і драконів із різних матеріалів та виставляє їх на публіці. Приклад – експонати на виставці «Гараж», що напередодні 2024 року відбулась у залі залізничного вокзалу столиці.

На деякий час його фантастичні та казкові тварини оселилися у фойє Тираспольського драмтеатру. Подивитися на монстрів і чудовисьок прийшов і наш кореспондент. В очах – сум’яття, а на газетній шпальті № 12 – враження від відвідування виставки та деякі подробиці від героя публікації.