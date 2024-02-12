На протяжении столетий семья является тем стержнем, на котором держится общество, государство. Не случайно и то внимание, которое оказывается этой первичной ячейке общества со стороны государства и его институтов. Подтверждение тому объявление в ПМР 2024-го Годом семейных ценностей. Это еще и своеобразное редакционное задание журналистам, которое дает СМИ государство. Как справляются с ним творческие коллективы республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», читайте в настоящем обзоре.

С говорящего заголовка «Семья – основа общества и здорового государства» начинает корреспондент газеты «Приднестровье» отчет с очередного заседания Правительства. На нем был утвержден республиканский план мероприятий, приуроченных к проведению Года семейных ценностей. Он состоит из трех разделов и содержит 78 пунктов.

Автор еще одной публикации «Приднестровья» с красноречивым названием «Родина начинается с семьи» исследует проблему снижения уровня рождаемости.

О потере самого дорогого и близкого человека в войне 92-го в материале газеты «Гомин» «Чтобы в память людскую впечатать их имена» рассказывает вдова защитника Приднестровья Галина Палега. «Дети выросли без отца, внуки так никогда его не увидели». Это строки из публикации. На примере отца и деда воспитываются молодые члены этой семьи.

Почти 40 лет в любви и согласии живут в Каменке супруги Солововы. С тех самых пор как в праздничный день 7 ноября 1985 поклялись друг другу в вечной любви. И работают они вместе – на районной станции «скорой помощи». Как им живется и служится – в публикации «Гомина» под названием «Воинская и трудовая доблесть».

«Династии педагогов» – не редкость. Это одновременно и констатация факта, и заголовок информации из газеты «Гомин». Она рассказывает о вручении наград призерам республиканского видеоконкурса «Педагогические династии».

Они познакомились в конце самой кровопролитной войны ХХ века. Она стала донором для будущего супруга. А потом тоже была тяжело ранена. И уже он молился о ее выздоровлении. Это начало военной поэмы о рождении фронтовой семьи Данилевских. Об известной тираспольчанке, ветеране Великой Отечественной войны – в статье газеты «Гомин» под названием «Помните, какой ценой завоевано счастье».

Татьяну Тимкову из с. Жура Рыбницкого района знают все односельчане и жители окрестностей. И неспроста: вот уже 45 лет она работает на почте. Если вы хотите больше узнать о любимой работе и домочадцах Татьяны Васильевны, прочитайте очерк о ней корреспондента «Адевэрул Нистрян», который называется «Татьяна – символ молодости».

«Счастье – это жизнь!» Такой жизнеутверждающий заголовок предпослал автор газеты «Адевэрул Нистрян» статье, которая рассказывает о профессиональной деятельности педагога с большим стажем Татьяны Гуржий. Жительница с. Карагаш Слободзейского района делится с читателями секретами семейного счастья, а также рассказывает о традициях своей «ячейки общества».

Эта же тема продолжена журналистами «Адевэрул Нистрян» в публикации под названием «Влюблен в жизнь и музыку». Она о баянисте, художественном руководителе Дома культуры с. Попенки Рыбницкого района Александре Токареве. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм он награжден орденом «Трудовая Слава». На него равняются и его домочадцы.

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