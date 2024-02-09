Анонс газеты «Приднестровье» на 10 февраля

В этом субботнем номере газета «Приднестровье» порадует читателей материалами на любой вкус: расскажет о флагмане электротехнической промышленности и юбилее газовой отрасли, раскроет секреты счастья многодетной семьи и путь к нему тех, для кого интернат стал семьей, удивит необычными и полезными увлечениями наших земляков.

Недавняя пандемия коронавируса прошла, казалось бы, как неприятный сон. Но не стоит преуменьшать опасность сезонных заболеваний – статистика заболевших в Приднестровье достаточно высокая. Тема недели – эпидемиологическая ситуация в республике – раскрывается в материале «Сезон простуд».

Диана Ница победила в конкурсе творческих работ «Зажигаем звезды», организованном союзом журналистов Приднестровья. Написала она яркий материал, запоминающийся жанровой подачей. История изложена в форме дневника-откровения. Она о том, как девушка нашла свою семью и стала счастливой, любимой, нужной. Семью большую, дружную, в которой воспитывается 15 детей, из них 12 – приемных, и где «Все дети свои, родные».

9 февраля одному из крупнейших предприятий республики НП ЗАО «Электромаш» исполнилось 65 лет. Встречает юбилей коллектив в непростых условиях, вызванных очередным витком экономического давления на Приднестровье со стороны Молдовы. Об истории нашего флагмана электротехнической промышленности газета расскажет в материале «К 65-летию «Электромаша»: Несмотря на годы и невзгоды».

Есть такое расхожее выражение, что школа – это вторая семья. На мой взгляд, слишком превосходящее ожидания. А что касается интерната? Можно его назвать второй семьей или даже первой? Очерк «Когда человек взрослеет» посвящен Парканской школе-интернату.

Яна Сакка — корреспондент дубоссарской газеты «Заря Приднестровья». Она не готова идти на компромиссы в работе, если дело касается журналисткой чести и профессионализма. Она открыта, эмоциональна, каким и должен быть хороший журналист, умеет чувствовать собеседников и среди, казалось бы, посредственного и обычного заметить яркое и значительное. «Мультфильмам предпочитала новости» — так называется материал о том, наша героиня мечтала стать журналистом, и стала.

У героя рассказа любовь к технике с детства. Благодаря увлечению Александр собрал собственный внедорожник. О том, как был усовершенствован автомобиль, — в небольшой зарисовке «Конструктор под названием «УАЗ».

В Протягайловке, на окраине Бендер, живет птицевод-любитель Петр Петрович Стрелец. Самые многочисленные и экзотические обитатели его птичьего двора — родственницы кур, индеек, перепелов. Что за птица «Цесарка – полудомашняя, полудикая», узнаете из одноименного материала.

В понедельник, возвращаясь домой, он поскользнулся на февральском ледке, едва не упал и вдруг смутно что-то припомнил. Вроде бы должен он сегодня купить жене цветы, а по какому поводу… забыл. Не день рождения, не Восьмое марта – что же тогда? Но что-то явно было… Продолжение читайте в рассказе «Не распустятся, не отцветут».

«16 причин сказать спасибо» — ни больше ни меньше. О том, как важно замечать приятные мелочи жизни, размышляет автор одноименного материала. Читайте в постоянной рубрике газеты «Заметки на салфетке».

В конце номера эрудитов ждет сканворд, а любители культурно провести время ознакомятся с анонсом предстоящих мероприятий, традиционно – гороскоп и прогноз на неделю.