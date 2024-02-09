Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 фебруарие, ал зиарулуй ностру

«Ну екзистэ копий каре ну вор сау ну пот данса, сынт професорь каре ну ау реушит сэ гэсяскэ кеица де ла суфлетул лор!» — е конвинсэ артиста емеритэ а Нистренией, Олга Гайдук, балетмайструл Ансамблулуй Нистрян де Стат де Музикэ ши Дансурь Популаре «Виорика» ши кондукэтоаря студиоулуй де данс пентру копий «Надежда».

Вэ инвитэм ла дискуция ноастрэ деспре данс ши месерие прин интермедиул артиколулуй «Олга Гайдук: ын юрешул дансулуй ши кореографией».

Се консидерэ, кэ мулць педагощь ышь алег професия, фиинд инспираць де примул ынвэцэтор сау де ун ынвэцэтор де обьект. Ну ар фи де мираре, дакэ чинева динтре елевий де ерь сау де азь ай Татианей Владимировна Дудник, педагог де историе ши штиинце сочиале ла шкоала медие дин сатул Катериновка, районул Каменка, ва опта ануме пентру ачастэ професие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку дедикацие ын фиекаре зи».

Продучеря оуэлор есте о афачере май костиситоаре ши май де о лунгэ дуратэ, декыт чя а кэрний де пасэре. Путець компара ши сингурь: пасэря, крескутэ пентру карне, поате адуче «резултат» дежа песте 30-40 зиле, пе кынд гэиниле ынчеп а да оуэ доар песте кытева лунь. Тот тимпул ачеста де фапт доар келтуй бань пентру храна ши ынтрецинеря пэсэрилор. Сынт инвестиций де лунгэ дуратэ, каре ын зиуа де астэзь, ку тоате че се ынтымплэ ын журул цэрий, те пот пуне пе гындурь. Дар… поате ши ну.

Кущетэм ла темэ ын артиколул «Поате оаре криза сэ фие о шансэ пентру продукэторул интерн де а-шь консолида позицииле? Орькум, не фаче май путерничь».