Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 10 лютого

Наш обов’язок їх пам’ятати

Їх покликала Батьківщина. Призвала служити на південних рубежах. Вони чесно виконали військовий та інтернаціональний обов’язок в Афганістані. Тільки… близько 15 тис. радянських солдатів загинули там, за річкою. 54 з них – придністровці. Наш обов’язок пам’ятати про них.

Напередодні 35-річчя виведення радянських військ з Афганістану колеги з «Радио 1» реалізували проект «Безсмертний полк Афгану».

Наша газета на стор. 4 представила друковану версію мартиролога наших земляків, які не прийшли додому з афганської війни.

Фото: https://donbassla.ru/

Бюджетні слухання

У традиціях слов’ян спільно розв’язувати найважливіші питання. Історичним прикладом є Новгородське віче. З 2017 року в Тирасполі запровадили громадські слухання з обговорення проекту бюджету міста. Це позитивний приклад живої взаємодії органів влади з людьми, які населяють ту чи іншу територію. Причому завдання влади й громади одне – створити комфортні умови для тираспольчан.

У нещодавніх слуханнях щодо проекту бюджету столиці на 2024 рік брав участь і кореспондент газети. Про те, що він дізнався з перших вуст про перспективи розвитку міста і чи вистачить на це коштів, читайте на стор. 3.

Майстер пензля

Легкоатлет-марафонець. Пауерліфтер. Художник. Глава багатодітної родини. Це все про одну людину. Скажете, такого не може бути? От і може! Просто ви не знайомі з тираспольчанином Володимиром Мициковим.

Картини він пише щодня. Їх уже тисячі: вдома, в музеях, у приватних колекціях. Улюблений жанр художника – портрет. Причому, героями художніх полотен є пересічні люди, які зустрічаються на вулиці. Небайдужу, невгамовну людину з Божою іскрою та відкритою душею, героя, який зустрічає життєві труднощі з відкритим забралом, днями знайшла нагорода – Володимиру Миколайовичу вручили орден Пошани.

Життєлюбством Мицикова «заразився» і наш кореспондент. Він щиро поділився своїми враженнями про цю неординарну постать із читачами газети на стор. 3.

У малюнках їхня любов до рідного краю

Що може бути більш відвертим і щирим, ніж малюнок дитини? Вона вихлюпує на білий ватман усі свої емоції. Так можна сказати й про роботи республіканського конкурсу. Творче змагання юних художників оголосило Міністерство просвіти за сприяння Міністерства сільського господарства і природних ресурсів. Журі довелося оцінювати понад триста робіт, надісланих з усіх куточків республіки.

Разом із переможцями радів їхньому успіху і наш кореспондент, присутній на урочистій церемонії нагородження. Він, у свою чергу, поділився враженнями та емоціями з читачами газети на стор. 6.