Погода в доме

Какие бы невзгоды не встречались на жизненном пути каждого из нас, успокоение мы находим в семье, в сердцах самых родных и близких людей. Семья – это душевная гавань. Сберечь ее – большой труд. А награда – счастье родственников, тех, кто окружает и забоится о тебе каждый день.

Обо всем этом можно прочитать в тематических материалах республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», и посвященных проходящему в Приднестровье Году семейных ценностей.

Семья, папа, мама – эти слова не могут стать архаизмом. Как в целом и институт семьи, от которого зависит состояние общества. На эти темы дискутировали студенты ПГУ и Московского психолого-социального университета, эксперты в ходе онлайн-заседания круглого стола о семейных ценностях и традициях. Мнения участников – в материале газеты «Приднестровье» под названием «Быть единым целым».

Разговор о династиях в различных областях и сферах начинает творческий коллектив газеты «Приднестровье» материалом под названием «Гандбольная династия». Он рассказывает о семье Ковальчук – одной из самых известных спортивных семей в республике.

Заголовок этой публикации «Не только синички…», размещенной на страницах «Приднестровья», уже интригует читателей газеты. Не менее содержательно и интересно повествование об истории любви супружеской пары Солонарь из Незавертайловки.

Корреспондент и фотограф газеты «Приднестровье» посетили семью Марии и Сергея Зинченко. Результатом беседы стала публикация под названием «Все дети свои, родные». Вот всего одна цитата из нее: «Мария Петровна называет всех ребят, загибая пальцы: «Сергей, Толик, Слава, Таня, Катя, Катя, Ваня, Маша, Саша, Кристина, Диана, Саша, Артем, Карина и Лера». Пальцев не хватает».

«Где научиться материнству?» Ответ на этот заданный в заголовке статьи вопрос, можно найти на страницах газеты «Приднестровье». А отвечает на него Татьяна Мазепа, акушерка центра репродуктивного здоровья и планирования семьи в Тирасполе. И рассказывает она о том, что такое «школа матерей» и как они работают.

О том, как совмещать успешную карьеру на высоком государственном посту и роль заботливой жены, матери, бабушки можно узнать, прочитав очерк корреспондента «Гомин» под названием «Моя семья – моя большая сила и большой труд». Она рассказывает о жизни, работе и любви начальника государственной службы управления документацией и архивами Зинаиды Тодорашко.

О таких семьях принято говорить «на них любо-дорого посмотреть». Эти слова в полной мере относятся и к многодетной семье Василия и Олеси Тумбы из с. Ближний Хутор. О ее самых счастливых моментах и превратностях судьбы – в публикации газеты «Гомин» под заголовком «Счастливый дом, в котором пахнет хлебом».

Семейной династии педагогов Стойнов-Ткач уже 170 лет. Марина Захарьева посвятила педагогической деятельности 40 лет, ее отец и мать тоже были учителями. Работа бендерчанки стала призёром Республиканского видеоконкурса «Педагогические династии», который был объявлен Министерством просвещения. Марина Ткач из Бендерского детского сада №16 заняла третье место в номинации «Призвание быть». А об итогах этого конкурса читателям рассказала корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в материале под говорящим названием «Династии педагогов».

Его коллега из этой же газеты воспользовался информационным поводом, который заключается в 39-летии Молдавского металлургического завода, чтобы написать о семьях, работающих на промышленном гиганте. При этом журналист в материале под заголовком «В их венах течет раскаленная сталь!» приводит интересную статистику: из 2300 человек, работающих на заводе, почти все родственники, всего 425 династий. Братья Алексей и Антон Салеба металлурги во втором поколении, мама и папа трудились с самого запуска завода. Отец и сын Анатолий и Андрей Шолдя также работают на ММЗ. Завод стал домом и для семьи Сергея и Александра Пламадяла: отец и сын работают в управлении по ремонтам.

На газетных полосах «Адевэрул Нистрян» тема семейных династий продолжена публикацией под названием «Спортивные династии Дубоссар». Адрес творческой командировки – Дубоссарская школа настольного тенниса. Ее посещают более трехсот детей, а основы игры, ее технику, преподают 14 тренеров. При этом 10 из них являются воспитанниками спортивной школы. В их числе – Елена Барбу, Денис Барбу, Ирина Шмыгановская, Екатерина Шмыгановская, Елена Мокроусова, Валерий Гросул, его дочь Валерия и внук Александр.