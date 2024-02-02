Анонс газеты «Приднестровье» на 3 февраля

Субботний номер газеты «Приднестровье» в этот раз расскажет об итогах проведенного союзом журналистов Приднестровья конкурса «Зажигаем звезды», выдающихся земляках, живших и ныне живущих, а также об организациях, много лет «кующих» талантливые кадры для республики.

«Ее судьба воистину крылата», «Мы – дети планеты Земля», «Подвиги моих предков», «У войны не женское лицо», «Пока мы откладываем жизнь, она проходит», «Мое родное Приднестровье» — по названиям работ юных участников конкурса «Зажигаем звезды» можно судить о том, что для молодого приднестровского поколения сегодня важно и ценно. Итоги конкурса подводили в ГУ «Приднестровская газета».

Талантливый российский конструктор, генерал-лейтенант царской армии Александр Засядко оказался связан с Тирасполем. «Судьба изобретателя» — на страницах газеты «Приднестровье».

«Гарри защитил диплом, получил назначение в Тирасполь. Симона приехала к нему уже туда. И сыграли веселую южную свадьбу», — так начинается очерк «Быть Гарри Файфом» — очерк об основоположнике русского кинетизма, нашем земляке, который проектировал Мемориал Славы в Тирасполе.

«Жизнь – Родине, честь – никому». Воспитанники и преподаватели Тираспольского Суворовского военного училища недавно отметили знаковую дату. «Суворовцы. Первая семилетка» – когда результат оправдывает ожидания.

В Приднестровском государственном институте искусств (ГОУ ВПО «ПГИИ» им. А.Г. Рубинштейна) действительно много необычного. Маленькие группы учащихся, преобладание индивидуальных занятий. 80 учащихся на весь институт – если сравнивать с техническими, педагогическими, медицинскими вузами, цифра покажется весьма скромной. Но в том-то и дело, что здесь готовят артистов, то есть людей искусства. 2 февраля институту исполнилось 65 лет. Ему посвящен материал «Рожденные жить искусством».

Разумному, доброму, вечному учит ребят молодая улыбчивая учитель русского языка и литературы, сразу расположившая нашего корреспондента открытостью, простотой в поведении, складной и быстрой, присущей нам, южанам, речью. «Уроки жизни от Риммы Филипповой» — интервью с победительницей республиканского конкурса «Человек года-2023» в номинации «Наука и образование».

Ковальчук – одна из самых известных спортивных семей в Приднестровье. Да и одна из самых узнаваемых. Одновременно с этим они больше всего любят свой вид спорта и не очень любят лишнее внимание. Как зевака может отвлекать от напряженной работы плотника, так и для спортсмена главное – сосредоточиться на тренировке. О «Гандбольной династии» читайте в одноименном материале.

Изначальным поводом познакомиться с этой семьей для нас послужили… синички. То есть информация, что где-то в Незавертайловке живет пенсионер, который постоянно подкармливает голодных птах зимой. И не один, а с супругой, которая так же, если не еще сильнее, преисполнена любви и заботы в отношении разных божьих тварей. Вот с такими предварительными сведениями мы отправились в гости к семье Солонарь. Наши ожидания оправдались, более того – у супругов скоро золотая свадьба. Подробности – в очерке «Не только синички…».

Постоянная рубрика «Мои года- мои богатство» посвящена людям «серебряного» возраста, их интересам и проблемам. И темы для публикаций предлагают читатели: как заменить пенсионную карту, что есть на завтрак и чем лучше удобрять растения…

Рубрика «Окно в природу» расскажет о великолепных рыбах, когда-то массовых, ныне почти исчезнувших в природе. Похоже, единственная надежда на выживание осетровых – искусственное разведение на больших рыбозаводных предприятиях. Подобных нашему «Акватиру». А еще – документальные и художественные свидетельства былого рыбного изобилия. Все это есть в материале «Длинная и печальная история осетра».

Тюльпаномания – это не только состояние мужчин в преддверии восьмого марта, но и вполне конкретный исторический период. О том, «что почем?» и почему «цветы дороже золота» – в одноименном материале.

В конце субботнего номера читатели ознакомятся с афишей культурных мероприятий и гороскопом на предстоящую неделю.