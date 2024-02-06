По Указу Президента 2024-й объявлен Годом семейных ценностей. Это своеобразный посыл всему обществу. Особая роль в популяризации традиционных семейных ценностей отведена средствам массовой информации. Коллективы республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», продолжили готовить материалы на эту важную и общественно значимую тему. Их обзор мы подготовили для читателей сайта ГУ «Приднестровская газета».

В первом же номере этого года газета «Приднестровье» публикует рассказ под романтичным названием «Чудо для Алисы». Его автор – ученица столичной школы №9. А о чем может мечтать столь юная особа – о мире, счастье, подарках… и чтобы папа был на Новый год дома.

О государственной поддержке семей, в том числе многодетных, идет речь в публикации «Приднестровья» под названием «Семья – спасательный круг общества». В материале этого печатного издания «Друг за друга мы в ответе» эта же тема продолжена, но в уже более широком и конкретном виде.

Настя Лесовая из Рыбницы потеряла родителей в раннем возрасте. С тех пор ее мамой и ангелом-хранителем стала бабушка – Екатерина Ивановна. Она открыла перед внучкой все краски этого мира, дала ей тепло и заботу. У них настоящая семья и те ценности, которые принято называть традиционными. О пути к артистическому успеху юной исполнительницы читайте в материале газеты «Гомин» под заголовком «Шаг навстречу мечте».

В Год семейных ценностей творческий коллектив «Гомина» актуализировал свою постоянную тематическую страницу, которая называется «Шпаргалка для родителей». В очередном выпуске читатели могут ознакомиться со статьями «Просто поговори со мной», «Воспитание у детей уважения» и «Тест «Какие вы родители».

Когда мать Терезу спросили: «Что мы можем сделать для укрепления мира во всем мире?», она ответила просто: «Придите домой и любите свою семью». Это строки из материала газеты «Гомин» с одноименным названием. А посвящен он заседанию круглого стола на семейные темы, которое состоялось в ПГУ.

Майор Катков прослужил в Афганистане 100 дней, получил тяжелое ранение, лишился ноги. Каково быть супругой военного, всю жизнь ходящего под приказом, – в статье газеты «Гомина» под названием «100 дней и вся жизнь цвета хаки».

«В библиотеке или на кухне – всегда с открытой душой». Этот заголовок корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» выбрал для материала о жизни и работе библиотекаря Елены Балабан из с. Попенки Рыбницкого района. Помимо рассказа о любимой работе, она с поделилась с журналистом передающихся из поколения в поколение традициями семьи.

В статье «Сохраним традиционные семейные ценности», которая опубликована на газетных полосах «Адевэрул Нистрян», сообщается о предпринимаемых государством мерах, направленных на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, позволяющие популяризировать нетрадиционные сексуальные отношения и отрицание семейных ценностей.

«Династия семьи Лысый: талант и работоспособность». Так характеризует автор этой статьи в газете «Адевэрул Нистрян» известную в ПМР спортивную династию Лысых, которые живут и работают в Каменском районе, воспитывают юных чемпионов.