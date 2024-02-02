Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 3 фебруарие, а зиарулуй ностру

Оптимист ши ку мулте идей пентру виитор. Аша а интрат ын ноул ан Александру Токарев, музичиан ши композитор вестит дин Нистрения, ауторул имнулуй орашулуй Рыбница. О персоанэ каре шь-а прослэвит мелягул натал департе де хотарул цэрий. Постэриле музикале пе Интернет акумулязэ чел пуцин 10 мий де лайк-урь. Деспре сплендоаря локулуй де баштинэ (с. Попенки) ну демулт ау афлат спектаторий ши експерций де ла Москова.

Деталий афлаць ын артиколул «Ындрэгостит де вяцэ ши де музикэ».

«Феричиць ын вяцэ не фак лукруриле пе каре ну ле путем кумпэра: фамилия, копиий, персоана юбитэ, армония ын тоате, сэнэтатя, просперитатя, ынцелеӂеря ши приетений. Ешть феричит атунч кынд ши ла греу каса ць-е плинэ де приетень. Феричит май ешть кынд, дупэ май мулте греутэць, гэсешть путеря сэ те ридичь ши сэ мерӂь ынаинте», — е конвинсэ Татиана Иларионовна Гуржий дин сатул Карагаш, районул Слобозия, каре речент ва ымплини 70 де ань.

Май мулте лукрурь интересанте афлэм дин артиколул «Феричиря есте ынсэшь вяца!»

Аскунсэ пе о страдэ дин картиерул Красные Казармы дин орашул Тираспол, о микэ чоколатерие гэздуеште о адевэратэ комоарэ пентру папилеле густативе. Яр ын чентрул ачестуй универс дулче, каре провоакэ о експлозие де густурь, се афлэ чоколатиера Валентина Григорьева. Мыниле де маестру фак, ын фиекаре зи, челе май буне ши май сэнэтоасе дулчурь дин цара ноастрэ.

Кум а ажунс сэ скимбе спечиалитатя физичиан нуклеар (!) пе чя де чоколатиерэ афлэм дин артиколул «Цине бунул густ ын проприиле мынь».

Рэзбоюл дин Афганистан а лэсат о урмэ адынкэ ын суфлетеле челор каре ау трекут прин ел, ын инимиле мембрилор фамилиилор челор кэзуць. Ау штиут, ну дин аузите, деспре ачел рэзбой ши 18 ориӂинарь дин сатул Пэркань, районул Слобозия, унул динтре каре есте Иван Диордиев.

Деталий афлаць ын артиколул «Соарта луй а фост ши есте медичина».