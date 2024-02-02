Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 3 лютого

Мистецтво, що зворушує серце

Сцена для артиста – це місце, де в одній точці зосереджується буквально все: мрії та бажання щось донести до публіки. Для ще одних представників безмежного світу мистецтва – художників – сценою стають виставки. Вони – осередок досягнень майстрів образотворчого мистецтва. Експонування робіт, які народжувалися в сумнівах та у хвилини солодкого натхнення, це своєрідний звіт перед публікою, шанувальниками живопису.

Експозиції – це ще й місце, де відвідувачі можуть висловити думку про виставлені картини, поділитися враженнями від їх перегляду. Для художників вони – фактично та сама сцена, де також, але інакше, лунають оплески та вигуки «Браво, маестро!».

Репортаж зі звітної виставки членів Спілки художників Придністров’я в державній художній галереї – на стор. 12.

100 днів і все життя кольору хакі

Сім’я Каткових – військові у чотирьох поколіннях. Від батька – переможця фашизму, до сина, який воював в Афганістані, онука, який захищав Придністров’я і воював у Чечні, правнука, який бореться за інтереси єврейської держави з ХАМАС. Поруч із ними, рука об руку, пліч-о-пліч стоять їхні вірні соратниці.

Нарис про сто днів «за річкою» і все життя Михайла Каткова, воїна, депутата Верховної Ради, громадського діяча, відданого чоловіка, дбайливого батька читайте на стор. 5.

Людина, яка змінила світ

Дворянин. Революціонер. Руйнівник устоїв. Вождь світового пролетаріату. Керівник першої радянської держави. Атеїст. Усе це про нього – про Володимира Ульянова (Леніна). Його немає в цьому світі вже 100 років, а суперечки про його особистість та вплив на людство не припиняються досі.

Одні вважають його «злим генієм», інші – просто генієм. Одні обожнюють творця нового ідеологічного вчення та провідника всіх лівих політичних сил, інші ненавидять за руйнування патріархальної, богообраної Росії та «червоний терор». Хоч би яким був Ленін, однозначно одне – він особистість неординарна. Така, що через століття після його смерті про нього сперечаються сучасники.

Про вплив Леніна на світ і сучасну політику говорили й під час засідання круглого столу, що відбувся в ПДУ. Наш кореспондент усе це записав та поділився з читачами на сторінці 6.

Людське життя безцінне

Трагедію єврейського народу часів Другої світової війни називають вселенською. 6 мільйонів життів євреїв кинули в топку – жерло кровопролитної війни фашисти. Скільки було тих, хто міг би радіти життю, скільки ненароджених дітей, скільки понівечених доль. І пронизливі запитання, що донині ятрять душу, які, як і раніше, залишаються без відповідей: за що і як це могли допустити?

Людиноненависницька м’ясорубка не оминула і наш край. На території Придністров’я фашисти жорстоко стратили десятки тисяч людей єврейської національності, як місцевих, так і зігнаних з півдня України.

Їхній заповіт усім нам: пам’ятайте, щоб не допустити! Мітинги-реквієми, присвячені міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, відбулися в багатьох містах республіки. Подробиці зі щемом і болем – на стор. 6.

Головне фото Аліси Коханової.