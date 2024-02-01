В конкурсе есть победители, но нет побежденных

В мае прошлого года Союз журналистов Приднестровья объявил о проведении творческого конкурса. Назвали его символично – «Зажигаем звезды». За восемь месяцев в адрес организаторов творческого состязания со всех уголков республики поступило 216 работ различных жанров – эссе, репортажи, очерки, фотографии. Они были также разными по тематике, разнились по стилю. Но в каждой работе было главное – острое и искреннее желание поделиться с миром и читателями своим мнением и взглядами. Возрастной диапазон участников тоже был широким – от ученика 4-го класса до состоявшегося аспиранта ПГУ.

В течение всего этого времени более полусотни достойных творческих работ на трех официальных языках ПМР, публиковались на страницах республиканских газет. Наконец, в преддверии нового 2024 года компетентное жюри, состоящее из маститых журналистов, а также членов Союза писателей Приднестровья, вынесло вердикт: определили победителей и лауреатов конкурса «Зажигаем звезды». Сделать это было нелегко. Даже если в работах и были какие-то шероховатости, в них в избытке хватало неподдельных и искренних чувств ребят к героям своих публикаций, которые живут, учатся, работают рядом с авторами.

На площадке ГУ «Приднестровская газета» состоялась церемония награждения победителей и лауреатов творческого конкурса «Зажигаем звезды».

В числе почетных гостей – советник Президента Павел Прокудин, зам. министра просвещения Наталья Солдатова, зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец, директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов, родители, учителя-наставников номинантов конкурса.

Как точно охарактеризовал творческую атмосферу конкурса открывший церемонию награждения лауреатов председатель Союза журналистов ПМР Александр Карасев «они живут словом, слово живет в них».

Со словами поздравлений лауреатам конкурса «Зажигаем звезды» по поручению Главы государства обратился советник Президента Павел Прокудин.

«Вы – большие молодцы. Несмотря на юный возраст, вы не побоялись, не постеснялись, проявили творческие способности. К сожалению, часто бывает так, что звезды гаснут, а то и падают. Я желаю всем вам не гаснуть и не падать. Развивайтесь, учитесь, впитывайте все новое. Все в ваших руках», – напутствовал Павел Прокудин.

Лауреаты конкурса «Зажигаем звезды» были удостоены грамот и эксклюзивных подарков, которые по заказу организаторов были специально изготовлены на заводе «Электромаш».

Необходимо отметить, что параллельно с республиканским конкурсом «Зажигаем звезды» проходил всероссийский патриотический конкурс «Новый мир – дело молодых». В нем принимали участие и юные приднестровцы. Да так, что Ксения Морарь из с. Попенки Рыбницкого района завоевала Гран-при. Лауреаты этого конкурса из Приднестровья получили в дар книгу с автографом Президента Вадима Красносельского, а также призы от организаторов конкурса, которые вручила Виорика Кохтарева, председатель союза русских общин Приднестровья.

Появления большего числа звездочек на небосклоне приднестровской журналистики пожелали почетные гости церемонии Максим Кравец, Наталья Солдатова, Юрий Трифонов. Их общее мнение было выражено в словах «Мы надеемся, что вы еще не раз порадуете нас творческими успехами».

Работы победителей и лауреатов войдут в сборник «Зажигаем звезды», полное издание которого союз журналистов республики подготовит к своему 30-летию. Их сигнальные экземпляры получил в дар каждый юный участник церемонии награждения.

Фото Марины Совы.