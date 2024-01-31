Они защитили будущее республики

С очерками о погибших и умерших защитниках Приднестровья, которые в течение 2021-2022 годов публиковались в газете «Гомин» и вошли в сборник «Не забудем эти имена», познакомились старшеклассники Республиканского украинского теоретического лицея-комплекса.

Ученики были тронуты атмосферой встречи с супругой погибшего защитника – Галиной Палегой, которая рассказала о своем муже, погибшем в 92-м.

Встреча прошла по инициативе редакции газеты, при содействии ГУ «Приднестровская газета» и при поддержке Тираспольского управления культуры и руководства столичной библиотеки.

В подарок библиотеке было передано несколько экземпляров книги «Не забудем эти имена» на украинском языке.

Фото и видео Анны Поликарповой.