Анонс газеты «Приднестровье» на 27 января

Мы вступили в Год семьи. А семья неразрывно связана с судьбой Отечества, в которой есть и события, не подлежащие забвению: Холокост, блокада Ленинграда… В субботнем номере «Приднестровья» мы вспомним о них, а также о людях, внесших вклад в развитие страны. Газета познакомит читателей с яркими людьми и интересными фактами.

Есть в нашей жизни вещи абсолютно незаменимые. Например, семья – не чья-то выдумка, которую можно отменить. Она появилась на заре человеческой истории как альтернатива дикости, хаосу, распаду. 2024 год в Приднестровье объявлен Годом семьи и семейных ценностей. В трудных условиях нынешней мировой турбулентности пришло время позаботиться о крепости самой основы общества. Об этом – материал «Родина начинается с семьи».

Блокада Ленинграда — трагическая и одновременно героическая страница истории. О подвиге миллионов советских людей — в материале «Скованы общим горем».

Холокост… Жителей Каменского района, который до марта 1944 года находился под оккупацией немецко-румынских захватчиков, тоже не обошла чаша сия. «Мы помним». И память эта передается из поколения в поколение. Об этом – в одноименном материале.

К 30-летию союза журналистов Приднестровья редакция вспоминает имена выдающихся представителей этой профессии. «Светлый человек» Аркадий Федорович Сайдаков — один из них.

Каменский район традиционно славится трудолюбивыми людьми, земледельцами, героями. Мария Евтихиевна Кордонская прославила эту землю трудом, внеся огромный вклад в ее процветание. О послевоенном подвиге знатного табаковода — очерк «Неутомимая труженица».

Интервью с директором рыбницкой русской средней общеобразовательной школы №6 с лицейскими классами, руководителем высшей квалификационной категории Натальей Романовской читайте в субботнем материале «О форуме в Пятигорске из первых уст». Поводом для беседы послужила победа известной в Приднестровье школы в национальном финале III Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Учебное заведение стало победителем в номинации «Весь мир» в категории «Лучший педагогический коллектив русской школы».

Свято-Вознесенскому Ново-Нямецкому монастырю 160 лет. «Путем духовного восхождения» по следам отцов-основателей предлагает пройти автор одноименного очерка.

В городе Бендеры, в скромном частном доме живет уникальный Мастер. Николай Петрович Дмитриенко – единственный в мире микроминиатюрист, чьи работы, причем вставленные в рамки, полностью закрываются спичечной головкой. Таковы его «Днестровские дали». И это еще не предел. Подробнее – в очерке «Пейзаж на виноградной косточке».

Светлая грусть, тихая радость, любовь к предкам, гордость за историю, полет души и просто счастье – всем этим наполнены полотна заслуженного деятеля искусств Республики Молдова Вячеслава Игнатенко. «Влюбленный в Рашков» — материал о персональной выставке художника.

На этот раз рубрика о социальных сетях будет посвящена проблемам благоустройства, внешнему облику населенных пунктов Приднестровья, а также общественному транспорту. Читайте об эхе гололеда, выбросе мусора в неположенных местах и извечном вопросе, стоит ли уступать место в общественном транспорта.

В современном мире женщины играют все более важную роль. Но каково это, жить бок о бок с волевой, решительной женщиной. Ответ — в небольшой юмористической зарисовке «Женёк, не выступай!».

Большую чашу в СДЮШОР плавания в Тирасполе закрыли на ремонт еще в июле прошлого года. Уже в феврале бассейн снова откроет двери для посетителей, об этом читайте в «Спорткурьере».

«А космос чей?» Ответ: достояние всего человечества. Об этом газета расскажет подробнее в рубрике «День в истории».

Впереди февраль. О последнем месяце зимы и его приметах, предстоящих магнитных бурях и подготовке к ним, а также о предсказаниях звезд и предстоящих мероприятиях узнаете в конце номера.