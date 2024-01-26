У номері газети «Гомін» від 27 січня ви зможете прочитати

Пам’ять про героїв нетлінна

Минуло 35 років відтоді, як останній радянський солдат залишив територію Афганістану. Впродовж цього часу було ще багато воєн, та афганська в нашій пам’яті – назавжди. Як і її герої.

Творчий колектив студії документальних фільмів «Інтелектуально-виробничий центр «Тріо» на чолі з Наталією Голуб зняв кілька повнометражних фільмів на тему виконання радянськими солдатами інтернаціонального обов’язку в ДРА.

Про те, як розгорталася робота над фільмами, які почуття опановували кінодокументалісти читайте на стор. 5

Магічний край і спорідненість душ

Придністровське село Рашків має тисячі шанувальників. Однак найбільш відданий з-поміж них, звичайно, білоруський художник В’ячеслав Ігнатенко, заслужений діяч мистецтв РМ, член Спілки художників Молдови. Любов до цього мальовничого села, перлини нашого придністровського краю, майстер образотворчого мистецтва виражає у своїх картинах.

У столичній картинній галереї експонується персональна виставка художника «Рашків – моя любов назавжди».

Перейнялася цим почуттям і наш кореспондент, яка побувала на виставці.

Подробиці читайте – на стор. 7.

Аудіогід з історії

Історія будь-якого міста сповнена подіями. Про них мають знати нащадки «славних справ». З метою популяризації історичних знань у Бендерах реалізують проект їхнього звукового відтворення. На одній із найбільш жвавих зупинок у Бендерах, що на вулиці Лазо 20/1, звучать аудіоролики. Для людей, що перебувають в очікуванні тролейбусів та маршруток, віртуальна подорож в історичне минуле міста сприяє покращенню буденного настрою.

Подробиці читайте на стор. 7.

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