Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 януарие, ал зиарулуй ностру

Пентру а ноуа оарэ ын ачест ан локуиторий сатулуй Зозулень дин районул Рыбница ши чей дин сателе вечине ау асистат ла службеле де сфинцире а апей (Агясма Маре, Агясма Микэ), офичияте ын бисерика «Сфынта Кувиоаса Параскева», реноватэ дупэ о мулциме де ань де дурере ши непэсаре. Дар сэ менционэм: кяр ши ын старя ын каре се афла, дэрыматэ ши пустие, ера «диамантул» де базэ ал пейсажулуй рурал.

Дин артиколул «О бисерикэ спечиалэ ку о соартэ дифичилэ»вець афла кум ау реушит зозулений сэ рестаурезе бисерика дин сат.

Ын 1994, 30 де ань ын урмэ, пе 11 юлие, а фост ынреӂистрат зиарул «Адевэрул Нистрян» ка едицие сочиал-политикэ, културалэ ши де информаре ын масэ. Ку ачастэ оказие, ынчепынд ку нумэрул виитор, ной вом порни ынтр-о кэлэторие ын трекутул зиарулуй ностру, публикынд (май бине-зис републикынд) артиколе, пе каре ле-ау гэздуит паӂиниле едицией ын дифериць ань. Ле вець гэси ын рубрика «Адевэрул Нистрян»: 30 де ань алэтурь де чититорь».

Кум а фост примул нумэр, афлаць дин артиколул «О кэлэторие ын трекут… ку «Адевэрул Нистрян».

Тандемул Галиней Михайловна ши ал луй Василе Иванович Лысый ера, де фапт ши а рэмас, бине куноскут ын районул Каменка. Амбий ау едукат о плеядэ ынтрягэ де спортивь перформанць. Ау дат старт уней династий спортиве де сукчес. Нумеле луй Василе Иванович а фост ынскрис ынкэ о датэ ын летописецул орашулуй, думнялуй девенинд ынвингэтор ал унуй конкурс, ын номинация «Ом-леӂендэ».

Деталий гэсиць ын артиколул «Династия Лысый: талент ши перформанцэ».

Ла Жура, ун сат дин районул Рыбница, нумеле Татиана есте асочият де сэтень ку… офичиул поштал. Персоана, пе каре о куноск тоць локуиторий сатулуй, есте Татиана Василевна Тимкова. Доамна ва марка, ын курынд, 45 де ань де векиме ын мункэ. Ымпреунэ ку мама са вор авя 85 де ань де мункэ ын комун ын домениу.

Деталий гэсиць ын артиколул «Татиана – симбол ал тинереций».