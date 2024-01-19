Анонс газеты «Приднестровье» на 20 января

Суббота, вышел в свет свежий номер «Приднестровья». В этот раз корреспонденты подготовили разноплановые материалы, и все они по-прежнему о людях и для людей. Помимо информации об актуальных событиях в республике, читатели окунутся в историю, читая подборку статей нашей газеты первых лет ее создания, а также узнают, как быть в гармонии с собой и окружающими.

У каждого народа, как и у каждого человека, свои таланты, свои способности. Крещенские традиции нашего края поистине удивительны: люди не только ходят в храм, но и купаются в проруби. О церковном и сугубо народном восприятии праздника читайте в зарисовке «Крещенские дары».

В нашей республике решению проблем людей с инвалидностью уделяется особое внимание. Только в 2023 году принят и вступил в силу ряд важных изменений в законодательной базе. О том, что это за изменения и на какие выплаты и льготы может претендовать данная категория приднестровцев, корреспондент беседует с министром по социальной защите и труду ПМР Еленой Куличенко. Прочесть интервью можно в материале «Господдержка людей с инвалидностью».

В этом году газета «Приднестровье» отпразднует 30-летний юбилей. Редакция уже готовит ряд проектов, посвященных непростому труду журналиста-газетчика. Один из них – выпуск традиционной рубрики «Это наша с тобой биография». Первая часть будет посвящена первым четырем годам работы газеты – с 1994-го по 1997-й. Газета всегда писала об интересных людях, и обычный человек становился на ее страницах настоящим героем.

Доброе слово о фельдшере из «скорой помощи», необходимость в аптеке, порядок выплаты сбережений — об этом и многом другом читайте в постоянной рубрике «Форум. Трибуна общения».

Праздники позади, и даже Старый Новый год любители застолий отметили. Теперь бы вернуться к жизни будничной. Как выйти из новогодней суеты с меньшими потерями для организма и психики? Как легко «вернуться» на работу самому, а детям и внукам — в школу? «Как перестать отмечать и начать жить» — узнаете в «Дамском клубе».

Хорошо, когда рядом чуткий, неравнодушный человек. Но жить бок о бок с подвижником – значит и самому совершать определенные усилия. Из любви к орнитологии и не только… «Чижик за пазухой» или нечто большее — узнаете из небольшого рассказа.

«Любви принимая венец» — статья о новом сборнике бендерской писательницы Ларисы Стойловой «Венец», ставшем успешным завершением многих лет творческой жизни автора. «Пуговицы» — один из рассказов, вошедших в книгу, во многом автобиографичный, связанный с историей ее семьи.

Праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта отмечается по всему миру 20 января – Всемирный день любителей сыра. Моцарелла, камамбер, чеддер, рокфор, пармезан… И у нас в Приднестровье появились свои традиции сыроварения — «Да будет сыр!».

Обзор спортивной жизни республики — о первом новичке ФК «Шериф», планах республиканской спортшколы по настольному теннису и о конкуре в Бендерах. Не обойдет стороной газета и стремление приднестровских боксеров попасть на Олимпиаду – вперед в отборочный турнир.

В конце номера читателей ждет анонс культурных мероприятий, программа ТВ и всеми любимый гороскоп.