Універсальна газета для придністровців

Журналісти досить рідко стають героями публікацій. Зазвичай вони залишаються за кадром, однак початок року – саме той час, коли належить підбивати підсумки своєї творчої діяльності.
Про що ж писали кореспонденти «Гомону» минулого року, які теми порушували та розкривали на газетних шпальтах можна прочитати на 1-й та 4-й сторінках.
Гордість бендерчан і приклад нащадкам
Павлом Больботом пишаються всі придністровці, що цілком заслужено. Він – повний кавалер ордена Слави, учасник першого Параду Перемоги на Красній площі в Москві, почесний громадянин Бендер. Саме з таких людей із когорти переможців слід брати приклад нинішнім поколінням.
Статтю про героя, присвячену його сторічному ювілею, читайте на стор. 6
Свято очищення
У світле свято Хрещення Господнього храми та монастирі республіки стали місцем сили й тяжіння для придністровців. З надією на краще майбутнє православні йшли за святою водою, поринали в йорданську купіль.
Докладніше – на стор. 12.
Головне фото Марини СОВИ