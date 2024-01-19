Універсальна газета для придністровців

Журналісти досить рідко стають героями публікацій. Зазвичай вони залишаються за кадром, однак початок року – саме той час, коли належить підбивати підсумки своєї творчої діяльності.

Про що ж писали кореспонденти «Гомону» минулого року, які теми порушували та розкривали на газетних шпальтах можна прочитати на 1-й та 4-й сторінках.

Гордість бендерчан і приклад нащадкам

Павлом Больботом пишаються всі придністровці, що цілком заслужено. Він – повний кавалер ордена Слави, учасник першого Параду Перемоги на Красній площі в Москві, почесний громадянин Бендер. Саме з таких людей із когорти переможців слід брати приклад нинішнім поколінням.

Статтю про героя, присвячену його сторічному ювілею, читайте на стор. 6

Свято очищення

У світле свято Хрещення Господнього храми та монастирі республіки стали місцем сили й тяжіння для придністровців. З надією на краще майбутнє православні йшли за святою водою, поринали в йорданську купіль.

Докладніше – на стор. 12.

Головне фото Марини СОВИ