Читиць ын нумэрул де 20 януарие ал зиарулуй ностру

Вешть буне пентру аматорий де агротурисм – ын сатул Белоч дин районул Рыбница ва апэря о пенсиуне. Туриштий вор путя лукра ын грэдинэ. Ши ну доар сэ сапе картофь. Пе териториул ей пот фи гэсите чобурь де черамикэ, каре цин де култура триполианэ. Апропо, ын апропиере се афлэ о моарэ де апэ дин секолул ал ХIХ –ля, яр лынгэ еа а фост дескоперитэ челебра собэ триполианэ. Ын виитор пе териториул пенсиуний ар пуря апэря ун колцишор ал историей античе.

Читим артиколул «Агро-мошие» ын Белоч» ши афлэм кынд, унде ши кум.

Ын Тираспол ва авя лок ун батл де хип-хоп, каре ва фи организат де ун тынэр дин капиталэ ку аспираций ынфлэкэрате пентру о атмосферэ фрумоасэ де данс. Кум а кончепут идея?

Читим артиколул «Хип-Хоп батл ла Тираспол» ши афлэм рэспунсул кяр де ла организатор, Влад Баранецкий.

Екатерина Баженова есте инспиратоаря идеолоӂикэ ши професоара Чентрулуй де дезволтаре а копилулуй дин Рыбница. Даторитэ потенцаилулуй сэу креатив, институция гэздуеште диверсе ателиере. Ын плус, есте о професоарэ уникэ, каре имплементязэ проекте, школь ши табере интересанте пентру студиеря лимбий ши културий енглезе. Де асеменя, есте мамэ ку мулць копий.

Деталий гэсиць ын артиколул «Омул талентат е талентат ын тоате»