Работа на земле – труд наиблагороднейший

Сегодня мы завершаем публикацию обзоров материалов, нашедших достойное место на страницах республиканских газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», и посвященных прошедшему Году АПК, сельских территорий и сельского туризма.

Журналисты поработали на славу, прониклись важностью и актуальностью темы. И результат налицо: читатели узнали много нового о труде и жизни приднестровских аграриев, повседневном быте сельчан, развитии агротуризма.

Но завершение тематического года отнюдь не означает, что эта актуальная тема уйдет с газетных полос. Наоборот, она получит на них постоянную прописку. Ведь о тех, кто нас кормит, еще писать и писать. Сельские жители достойны становиться героями наших публикаций.

Корреспондент газеты «Приднестровье» отправился в очередную творческую командировку. На этот раз недалеко. В села Слободзейского района, которые принято называть степной зоной. Если вы заинтригованы и заинтересованы в том, чтобы узнать, как живут жители этих сельских населенных пунктов, то откройте статью под названием «Новая жизнь в «степной зоне».

В 2007 году 50-летний итальянец Роберто Гуардильи прибыл в Приднестровье с желанием… работать на земле. Эволюция дела иностранного инвестора и предпринимателя – в статье газеты «Приднестровье» под заголовком «Хозяева земли».

На избирательном округе депутата Верховного Совета Олега Баева находятся сплошь сельские населенные пункты. В канун Нового года он посетил их в качестве Деда Мороза с неизменными для этого времени подарками. Что, сколько и кому? Ответы на эти вопросы можно узнать из материала «Приднестровья» «Подарки по фонду наказов избирателей».

На страницах газеты «Приднестровье» аграрно-сельскую тематику завершила публикация в последнем номере 23-го года, которая была названа поэтично и романтично «Радуга над Попенками». Да и содержание статьи соответствует предновогоднему настроению, где добрые помыслы, где надежда на чудо и волшебство.

Творческий коллектив газеты «Гомин» в материале под названием «Семейное дело для души и для людей» рассказывает о специалистах ООО «Мельник», что в с. Ново-Котовск Слободзейского района. Птицефабрика развивается и оснащается новейшим оборудованием. А продукция, выпускаемая под торговой маркой «Господаръ», находит отклик у многочисленных покупателей, которые голосуют за нее своими кошельками.

Тема развития аграрного туризма на финише года журналистами газеты «Гомин» продолжена публикацией под названием «Сельские усадьбы: интересные открытия и домашний уют». В ней представлены объекты сельского туризма, расположенные в Каменском районе.

Редакция газеты «Адевэрул Нистрян» в статье под заголовком «Мясное животноводство: тенденции и перспективы» в очередной раз напомнила о программах государственной поддержки аграриев: льготные кредиты; дотации на молоко, сдаваемое на промышленную переработку; субсидии на поголовье, приобретаемое за рубежом; льготные тарифы на энергоносители.

Тема продолжена актуальным газетным сообщением под названием «Бюджет, поддержка, страхование». В его основе – информация о принятии Верховным Советом закона, касающегося оказания поддержки со стороны государства сельскохозяйственным организациям. Им предоставляется возможность продления срок погашения «тела» льготного кредита на срок до 12 месяцев.

В материале под названием «Конкурс завершился, работа начинается» «Адевэрул Нистрян» приводит результаты республиканского конкурса «Лучший объект сельского туризма».

Туристическая тема продолжена этой газетой в публикации «Приглашаем в Терновку!». В нем констатируется, что дом-музей «Каса Караман» признан лучшим объектом сельского туризма ПМР в 2023 году. Этот музей молдавской культуры стал центром притяжения для туристов. При этом он является не только туристическим объектом, но социально-культурным пространством, на котором проводятся различные культурные мероприятия.

«Зима в лесу. Куда собираемся на каникулах?» Этот интригующий заголовок корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» предпослал статье, в которой перечислены потенциальные локации для зимних путешествий: заповедники «Ягорлык» и «Сухая долина Тамашлык», «Глубокая долина» Валя-Адынкэ, ботанический заказник «Ново-Андрияшевка».