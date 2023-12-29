Анонс газеты «Приднестровье» на 30 декабря

Новый год принято встречать с близкими. Для газеты «Приднестровье» близкие – это вы, наши читатели. Вместе с вами мы прошли 2023 год, вместе переживали и радовались, вы делились самым сокровенным с редакцией, и мы не были безучастны. Отложите в сторону ваши праздничные хлопоты и уделите время новогоднему выпуску любимой газеты!

Отдельная страница будет посвящена главным событиям уходящего года для Приднестровья. Подводить итоги – всегда неблагодарное дело, особенно если под теми или иными событиями, влияющими на нашу жизнь, нельзя подвести черту. Все движется и меняется, и мы тоже. Одно должно оставаться неизменным – мир и развитие приднестровской земли, пишет газета в очерке «Как мы прожили этот год».

«Люди, которые нас удивили в 2023 году» — это не список лауреатов какой-либо премии, а просто сборник историй о приднестровцах, которые запомнились чем-то необычным и позитивным. Кто-то спас ребенка, кто-то пробежал 220 километров по пустыне, а кто-то открыл дом для кошек. Все это достойно удивления и запечатления в истории.

Чтобы познакомиться с трудовой династией, которая трудится на «Электромаше» уже не одно десятилетие, корреспондент пришел на предприятие. Супруги, их сын и зять хоть почти и не пересекаются на большой территории завода, но знают все до мельчайших нюансов о работе каждого, а главное — ощущают себя частью одной большой трудовой семьи. О том, как семья Комерзан обычно Новый год встречает, можно узнать из материала под названием «Вместе и дружно».

Начинать новый год как бы с чистой страницы, с белого листа, эквивалентом которого в природе является снег, – что может быть правильней и логичней? Директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук, дитя послевоенной поры, прочно усвоила эту ассоциативную связь, поскольку в детстве и юности людей ее поколения новогодние торжества, как правило, совершались в пышном, торжественном, снежно-морозном антураже. Детские новогодние воспоминания историка, дополненные любопытными подробностями о непростой истории этого праздника – в материале «Когда Новый год встречали белыми зимами».

О Новом годе в дружном коллективе соседей, так похожем и не похожем на другие, читайте в материале «Ах, как хочется вернуться в городок».

Дубоссары, как и любой другой город нашей республики, многонациональный. Живут в нем большой дружной семьей и уважают традиции и обычаи разных народов. А о том, как встречают здесь Новый год, узнаете из материала «Все вместе — и душа на месте!».

«Праздничная ночь на границе», о которой всю жизнь с теплотой вспоминает Владимир Денисенко, произошла в далеком 1979 году на границе с Афганистаном. Что так впечатлило автора, узнаете из одноименного очерка.

Вот и пришла пора жюри подвести итоги литературного конкурса для молодых «Зажигаем звезды», объявленного союзом журналистов Приднестровья. Юные таланты из различных уголков нашего края стали номинантами и лауреатами конкурса. Их имена – в материале «Звездный хоровод» — под Новый год!».

Кто-то в последний день уходящего года спешит по магазинам, кто-то наряжает новогоднюю елочку, кто-то весь день не выходит из кухни, готовя праздничные блюда. А есть, оказывается, и такие, которые отправляются… в зимний лес, за грибами! Читайте об этом в зарисовке «Прогулка»…

Прибрежное село – особый мир. Корреспондент газеты посетил его под Новый год, постаравшись разобраться: как живет, о чем грезит село? Снега в ближайшие дни, похоже, не предвидится. Зато появилась в декабре … «Радуга над Попенками».