У святковому новорічному номері газети «Гомін» 30 грудня ви зможете прочитати

Спортивна гордість республіки

У столиці Придністров’я відбулася традиційна урочиста церемонія нагородження кращих спортсменів, тренерів, ігрових команд за високі результати й досягнення в республіці та поза її межами.

Подробиці читайте на стор. 4.

Новий рік по-придністровськи

Ефір 31 грудня на телеканалі «Первый Приднестровский» обов’язково порадує телеглядачів.

Детальніше про новорічні телепередачі читайте на стор. 4.

Новий етап інтелектуальних ігор у Придністров’ї

Зимовий Кубок гри «Що? Де? Коли?» відбувся у Тирасполі.

Про участь у ній представників різних відомств, державних установ та організацій, зокрема команди ДУ «Приднестровская газета» читайте на стор. 6.

Головне фото Олександра Зайчука.