У святковому новорічному номері газети «Гомін» 30 грудня ви зможете прочитати

Спортивна гордість республіки
У столиці Придністров’я відбулася традиційна урочиста церемонія нагородження кращих спортсменів, тренерів, ігрових команд за високі результати й досягнення в республіці та поза її межами.
Подробиці читайте на стор. 4.
Новий рік по-придністровськи
Ефір 31 грудня на телеканалі «Первый Приднестровский» обов’язково порадує телеглядачів.
Детальніше про новорічні телепередачі читайте на стор. 4.
Новий етап інтелектуальних ігор у Придністров’ї
Зимовий Кубок гри «Що? Де? Коли?» відбувся у Тирасполі.
Про участь у ній представників різних відомств, державних установ та організацій, зокрема команди ДУ «Приднестровская газета» читайте на стор. 6.
Головне фото Олександра Зайчука.