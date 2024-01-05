Анонс газеты «Приднестровье» на 6 января

Первый в наступившем году субботний номер газеты «Приднестровья» порадует читателей не менее интересными, чем в ушедшем, материалами. О чем они – узнаете, прочитав любимое издание.

Редакция получила немало поздравлений с праздниками от вас, наших читателей и друзей. Мы благодарны за добрые слова и поддержку, за то, что остаетесь с нами и в новом году. А чтобы всегда быть в курсе событий в республике, не забудьте подписаться, ведь читать газету в бумажном виде – это не только модно, но и патриотично, обращается к читателям в передовой статье «Газет много, а «Приднестровье» — одна» ее главный редактор Александр Карасев.

Новый год мы встретили, полночные застолья и поздравления с новым счастьем позади. Но после этого шумного, порой фееричного и неудержимо веселого праздника с хлопушками, салютом и звяканьем бокалов приходит другой. Более спокойный, вдумчивый, размеренный, но не менее наполненный волшебством. О том, как все мы готовимся к Рождеству, читайте в материале под названием «В ожидании чуда».

Народный мастер, акварелист, скульптор, стихийный философ – имя художника Леонтия Глущенко хорошо известно приднестровцам. Традиции Леонтия Григорьевича в изобразительном искусстве продолжает сын Александр. Об удивительных странствиях мастера, знатока фольклора, сновидца – в филигранной зарисовке «Волшебные сны Александра Глущенко».

О том, как встречали «Новогодние праздники в довоенных Бендерах», можно узнать, прочитав воспоминания старожила города Якова Шмуклера, автора небольшой, но краеведчески ценной книги «Я вам расскажу про все Бендеры». В ней – о городских благотворительных балах, о продаже елок, о праздновании Нового года, Рождества и Крещения в таком далеком уже 1940 году…

Театр-клуб реконструкции исторического танца «Вернисаж» — интересное явление в культурной жизни Приднестровья. О том, каким был путь к его основанию, о дальнейших мечтах и планах, о целях и задачах своего любимого детища рассказала основатель и руководитель клуба Марина Литвин. О ней и ее деятельности – очерк «Ах, «Вернисаж», учитель наш…».

Воспоминания Владимира Денисенко о праздновании Рождества Христова в расположенном недалеко от Приднестровья украинском селе Введенка – в его рассказе «Билет в прошлое». Здесь и обычаи, и праздничные развлечения, и, конечно, разносолы, щедрое угощение к праздничному столу.

«Так было, так будет, или Новый Старый год»: о празднике и не только — языком стиха. «Путешествуя» по праздничным январским номерам бендерской городской газеты «Победа», выходившей в городе в прошлом веке, можно многое узнать о жизни города и края, о достижениях и планах на новый год. И даже «новогодние» стихотворные строки расскажут о том, что и как было в Бендерах 30, 40, 50 лет назад…

В высшей степени неординарное событие для культурной жизни Приднестровья – концерт всемирно известного, виртуозного скрипача Сани Кройтора, давно и с огромным успехом выступающего на самых престижных мировых концертных площадках. Чудом накануне Нового года можно считать факт, что много лет не бывавший на родине Александр Эмильевич Кройтор выступил в столичном Дворце Республики. Впечатления нашего корреспондента – в материале «Космическое звучание скрипки».

Кто сказал, что снег – непременный атрибут новогодней сказки? Автор очерка попытался уйти от стереотипов и «Заглянул в сказочный лес» – в одноименном материале.

По традиции в первом номере субботнего выпуска – календарь на предстоящий год. Он будет юбилейным для нашего издания – нам исполнится 30 лет. Потому главные изображения на нем — вы, наши дорогие читатели, герои публикаций, приднестровцы.

Какие события ожидают и как на них реагировать в еще не наступившем по восточному календарю году Дракона, узнаете, прочитав гороскоп для каждого знака зодиака в конце праздничного номера. А как одеться на предстоящей неделе, чтоб не заболеть, вам расскажет долгосрочный прогноз погоды.