Анонс газеты «Приднестровье» на 16 декабря

Вышел очередной субботний выпуск газеты «Приднестровье», в котором читатели найдут много интересного: чем живет и о чем мечтает подрастающее поколение, о предприятиях и бизнесменах, занявших свою нишу в экономике Приднестровья, о людях, хранящих традиции родной земли и дарящих свой свет окружающим. Читайте – будет интересно!

Одна встреча способна изменить многое… О знакомстве с удивительным человеком, священником, собирателем предметов народного быта, самостоятельно занимающимся ковроткачеством и другими ремеслами, читайте в небольшом очерке «Собеседник из Лунги».

В школе молодого журналиста при союзе журналистов Приднестровья прошло очередное, но не совсем обычное занятие. В гости к творческой молодежи пришел Алексей Паламарчук, киноактер, композитор и исполнитель. В зале собрались «Связанные творчеством» люди. Об их впечатлениях – в одноименной заметке.

1 декабря закончился прием творческих работ на конкурс «Зажигаем звезды». Двести участников прислали свои эссе, рассказы, очерки на электронную почту редакции газеты «Приднестровье». Что волнует современную творческую молодежь, узнаете из материала «И пусть зажигают звезды!».

Кофейни эти, расположившиеся в Рыбнице, непохожи на прочие, к которым мы, приднестровцы, привыкли. Выделяются они и визуально, и по «наполнению». Их хозяева, муж и жена Анна Носова и Евгений Танасевский. О том, с чего все начиналось, о кофейной культуре и самом кофе поговорим с Анной Носовой. Разговор с ней – в интервью под названием «История любви к кофе».

Безалкогольные напитки – это «Фантастика». В этом уверены и на бендерском пивзаводе, который на конкурс «Приднестровское качество» представил новый сладкий газированный напиток с одноименным названием. Репортаж с одного из старейших заводов Приднестровья читайте в субботнем номере.

Почему безналичная оплата проезда в общественном транспорте – правильный шаг, но систему, которую анонсировали к тесту в 2024 году, еще стоит дорабатывать? Рассуждения по теме можно прочесть в статье «Зайцы» и контролеры».

Иван Черниченко начал заниматься предпринимательством пять лет назад. За это время он прошел путь от производства пончиков в Дубоссарах до полноценной пекарни в Тирасполе. Подробнее читайте в материале «От пончиков до пекарни».

17 декабря исполнится 120 лет со дня, как человек впервые совершил первый полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Статья «От велосипеда к аэропланы» рассказывает о его создателях — американских изобретателях и предпринимателях братьях Райт. Велосипед упомянут в заголовке не зря. Деньги на создание аэроплана братья зарабатывали производством велосипедов. А ещё они были талантливыми журналистами.

«И, кажется, вот войдешь в храм поутру, а там уже хлопочет батюшка Вадим… Смотрит на тебя, видит тревогу в твоих глазах и, подняв одну бровь, улыбается, словно говорит: «Ну, заходи, рассказывай. Что случилось?». Так начинается статья о войсковом священнике ЧКВ, митрофорном протоиерее настоятеле храма новомучеников и исповедников Церкви Русской города Тирасполя Вадиме Трощинском. Каким он был, вспоминает корреспондент газеты в рубрике «Личное отношение» в материале под названием «Учил любовью». Из него вы узнаете, почему отец Вадим останется в сердцах людей навсегда.

О том, как в Париже открылся модный дом Кристиана Диора, читайте в материале «От военных пиджаков к блузкам из воздушной ткани» в постоянной субботней рубрике «День в истории».

Что означала для людей, которым в 1995 году было от 18 до 20 лет, скандальное убийство знаменитого тележурналиста Влада Листьева? Как отметили в одной студенческой компании это скорбное событие. Стол был нищенским и почти пустым, но души полнились «лирическим волнением» и мечтами о туманно-радужном будущем. Хотя на дворе бушевала беспросветная, жестокая ночь «лихих девяностых». На этих контрастах построен рассказ-воспоминание «Спокойной ночи, последний телегерой».

Закуски на шпажках уже давно стали привычным элементом любого праздничного стола. Мы подготовили несколько необычных идей начинки, которые точно смогут удивить гостей вкусовыми качествами, а хозяев – скоростью приготовления. Подробнее — в материале «Канапе: оригинально и недорого».

Раньше фиалки, алоэ, денежные деревья заполняли пространство помещений и комнат, теперь же всё чаще из окон за быстрой городской жизнью наблюдают экзотические зеленолистые. О необычных растениях, которые продают на цветочном рынке Приднестровья, расскажем в традиционной рубрике «Цветы в доме».

В конце номера – гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю.