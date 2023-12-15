У  номері газети «Гомін» 16 грудня ви зможете прочитати

Цікавий співбесідник для дорослих і дітей

У Кам’янському районі редакція нашої газети організувала акцію в 7 селах, де найбільш широке коло читачів «Гомону». Злагоджена робота увінчалася успіхом.

До акції «День передплатника», що стартувала на Кам’янщині 22 листопада, вжезалучилося понад 100 осіб.

Про любов кам’янчан до газети «Гомін», про те, як жителі населених пунктів Кам’янського району читають та передплачують українськомовну газету – матеріал на стор. 1.

У пошуках нових смаків

У рамках проекту «Купуй придністровське!» магазин «Ванин хлеб», розташований на вул. Леніна в Тирасполі, на кілька годин перетворився на справжній оазис для цінителів вітчизняних продуктів. Дегустація широкого асортименту хлібобулочних і кондитерських виробів надала відвідувачам можливості відкрити для себе нові смаки.

Про «хлібні» фантазії молодих підприємців читайте на стор. 6

Танець нового дня

Державна служба з культури та історичної спадщини ПМР виступила організатором Республіканського хореографічного конкурсу «Танець нового дня». Четвертий раз запальний фестиваль зібрав у столиці кращі колективи від Кам’янки до Дністровська. Понад 400 талановитих учасників виступили на сцені Палацу Республіки.

На сторінці 7 можна познайомитися з перебігом конкурсних подій та довідатися імена переможців.

Головне фото Ніни Панаїди