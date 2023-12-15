Читиць ын нумэрул де сымбэтэ 16 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Олег Погребан дин сатул Красная Горка, районул Григориопол, не асигурэ кэ тоате висуриле луй де пынэ акум с-ау ымплинит. Есте ун ом феричит, пентру кэ алэтурь ый сынт оамений драӂь. Доуэзечь ши чинч де ань думнялуй а лукрат… суб пэмынт, фиинд минер.

Деспре вяца унуй ом «Модест ши фоарте феричит!» читиць ын зиарул ностру.

Николае Афанасиевич Константинов, ориӂинар дин сатул Суклея, районул Слобозия, кандидат ын штиинце педагоӂиче, конференциар университар ла УСН «Т.Шевченко», речент а ымбрэкат мантия де жубилиар – чя де 75 де ернь, поате ну тоате феричите, дар тоате родниче.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ун физичиан ынрудит ку професия»

Интерпретул нистрян Еуӂениу Аврамов речент а фост инвитатул луй Андрей Малахов ла шоул популар рус «Песни от всей души», ла каре а интерпретат пьеса «Тают дни».

Кум а луат наштере шлагэрул? Афлаць дин артиколул «Еуӂениу Аврамов: де ла кынтече популаре ла шансон»