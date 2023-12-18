О тружениках полей и ферм

На исходе 2023-го, который в Приднестровье был объявлен годом АПК, сельских территорий и сельского туризма, уже можно подвести некоторые предварительные итоги того, как развивались в республике эти направления. Барометром их состояния каждый раз становились публикации на эту тему газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», которые размещались на страницах республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

«С любовью, верой и надеждой живи, мое село!». Именно так встречали храмовый праздник в с. Шипка Григориопольского района. О гранях веселого праздника поведал читателям корреспондент газеты «Приднестровье» в одноименном материале.

О работах на полях на финише уборочной кампании в статье «Завершается уборка урожая» пишет автор газеты «Приднестровье». А вот их коллеги из «Адевэрул Нистрян», держа руку на информационном пульсе, уже озаботились вопросом: что с урожаем-2024? В статье «Основа будущего урожая» речь идет о том, что в республике в разгаре подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2024 года. Земледельцами ПМР запланировано засеять озимыми сельхозкультурами более 108 тыс. га.

Не случайно профессиональный праздник аграриев отмечают в конце ноября. Уже практически собран весь урожай. И итоги можно подвести, и отметить тех, кто доблестным трудом доказал преданность родной приднестровской земле. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника отраслей сельского хозяйства, осветили журналисты всех трех республиканских газет. И заголовки при этом использовали говорящие «Доброе зернышко колос родит» («Приднестровье»), «Особенный осенний день» («Адевэрул Нистрян»), «Гаранты продовольственной безопасности республики» («Гомин»).

Аналогичный совместный творческий подход использовали журналисты главных печатных изданий страны и при освещении деятельности ведущего предприятия АПК Приднестровья ООО «Фиальт-Агро», которому исполнилось 20 лет. И если корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Фиальт-Агро» удостоено ордена Почета» написал, как отмечали юбилей, его коллеги из «Гомина» и «Приднестровья» рассказали о трудовых буднях юбиляра. Уже только соответствующие заголовки «Современные технологии на службе аграриев» и «Высокие технологии на полях и в коровниках» ярко свидетельствуют – в ПМР обозначился явный лидер в сфере сельскохозяйственного производства.

В статье под названием «Трудолюбие и знания – залог успеха овощеводов» собкор газеты «Гомин» по самому северному району республики рассказывает о труде по выращиванию овощей на приусадебных участках частных домовладельцев. Домовые хозяйства также вносят вклад в обеспечение продовольственной безопасности республики.

Государство оказывает значительную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставляя субсидии на приобретение крупного рогатого скота молочного направления. В публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Заседание Правительства: изменения и корректировки» ее автор уточнят для читателей условия получения субсидий на приобретение КРС и информирует об отмене лицензионных требований на экспорт отдельных видов сельхозпродукции.

Кому работать на приднестровской земле в будущем? Ответ на этот вопрос ищут представители нынешнего поколения работников полей и ферм. В его поисках находятся и журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». Иначе бы они не посвятили этой теме сразу два материала «Ознакомительная экскурсия в профессию» и «В гостях у агрофирмы». В первом – рассказ об экскурсии учащихся Парканской школы №1 в ООО «Холпарк», во втором – об аналогичном мероприятии, в котором приняли участие первокурсники аграрно-технологического факультета ПГУ, побывавшие на экскурсии в ООО «ЕвроРостАгро». В ходе познавательных экскурсий, носящих профориентационный характер, они ознакомились с современным производством в сфере агробизнеса.