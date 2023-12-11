Самое время подписаться на газеты

2023-й вышел на финишную прямую. Вместе с ним и подписная кампания на республиканские издания, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Те, кто уже подписался на главные печатные источники информации будут получать их с 1 января 2024 г.

Последние два месяца года самая горячая пора и для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они продолжают объезд населенных пунктов республики с рекламно-агитационными целями. Недавно вернулись из Григориополя и Дубоссар. В этих городах они провели рабочие встречи с начальником МУ «Дубоссарское управление народного образования» Викторией Дзенган, с заместителем начальника МУ «Григориопольское управление народного образования» Натальей Думитрашку, начальником МУ «Григориопольское УНО» Натальей Гушан, начальником МУ «Служба социальной помощи г. Дубоссары» Любовь Бугаенко, а также сотрудниками МУ «Служба социальной помощи г. Дубоссары и Дубоссарского района» и МУ «Дубоссарское управление культуры».

Это был диалог единомышленников, которые плодотворно сотрудничают на ниве проведения подписных кампаний на главные печатные издания республики. Вот и в этот раз представители ГУ «Приднестровская газета» приехали к своим партнерам не с пустыми руками: рекламными буклетами, свежими номерами газет. Печатная продукция будет распространена также среди подопечных местных служб социальной помощи на дому. Ведь именно люди старшего поколения по-прежнему не могут представить свою жизнь без газет, привычной глазу печатной информации обо всем, что делается в Приднестровье и их районах.

Вдохновляет работа Дубоссарского управления народного образования, специалисты которого оповещают, призывают подведомственные учебные заведения подписаться на республиканские газеты, пишущие на трех официальных языках нашего многонационального государства. При этом необходимо учитывать тот факт, что нередко издающиеся ГУ «Приднестровская газета» издания используются учителями и воспитателями в качестве учебного пособия.

До нового года и до окончания подписной кампании на 2024 г. еще есть время, поэтому поспешите «оформить встречу» с любимыми изданиями и в будущем году.

Фото Елены Недашковской.