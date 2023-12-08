Анонс газеты «Приднестровье» на 9 декабря

Открытый урок истории с Президентом — главная тема субботнего номера газеты «Приднестровье». Также читателей ждут материалы о конкурсе «Новый Мир – дело молодых», в котором приняли участие приднестровские учащиеся, о переменах и превратностях людских судеб на переломе эпох, авторские рассуждения на тему «Оставаться верным себе» …

В республике стартовал образовательный проект «Диалог на равных». Он представляет цикл лекций, которые на разные темы прочтут представители органов власти и государственного управления. Открыл череду открытых уроков Президент Вадим Красносельский. Он прочёл учащимся старших классов и студентам лекцию на тему «Исторические и правовые основы международного признания Приднестровья». Лекция длилась академический час (45 минут), но с её основными тезисами можно ознакомиться в материале «Открытый урок истории с Президентом».

«Форум. Трибуна общения» — читатели пишут о том, что их больше всего волнует, делятся новостями, высказывают благодарности. И ждут ответов должностных лиц на поставленные ранее вопросы. И реакция следует – проблемы по мере возможности решаются.

Гран-при Всероссийского патриотического конкурса «Новый Мир – дело молодых», в котором приняли участие приднестровские учащиеся, завоевала школьница из села Попенки Рыбницкого района Ксения Морарь. Газета публикует ее очерк «Составы жизни — составы победы!».

Союз журналистов Приднестровья в канун предстоящего юбилея — 30-летия со дня создания — начинает готовить книгу, которая будет посвящена журналистам республики, тем, кто вел летопись республики. В этой связи правление союза обращается к работникам СМИ, читателям и слушателям масс-медиа присылать материалы данной тематики для включения в книгу по адресу: Тирасполь, ул. Манойлова 28, союз журналистов Приднестровья, e-mail: pridnestr@idknet.com Срок подачи материалов – до 1 апреля 2024 года.

Газета продолжает знакомить читателей с редкими представителями приднестровских фауны и флоры. «Красотки со стрелками и реактивный император», так называется материал, посвящённый трём краснокнижным представителям одного из отрядов насекомых. Он внёс заметный вклад в развитие авиации, кстати, спасши при этом многие и многие человеческие жизни.

«Время какое-то… Интересное, конечно. Быстрое. Стремительное. Успеть бы за ним. Не успеваю часто. А, может, и не всегда нужно за ним успевать? Может быть, в чем-то стоит оставаться верным себе?». Так начинаются размышления корреспондента Татьяны Астаховой-Синхани о том, что порой ощущать себя «белой вороной» — это нормально. Авторские рассуждения читатели найдут в материале «Оставаться верным себе» в постоянной рубрике «Заметки на салфетках».

Кое-что о беззаботном детстве времен начала 80-х годов прошлого века, о любимом и любящем дедушке, о переменах и превратностях людских судеб на переломе эпох – в лирическо-биографическом эссе «Пена дней. И что-то еще…»

В традиционной рубрике «День в истории» поздравим с днем рождения всем привычного и знакомого грызуна – компьютерную мышь. Расскажем о том, как изменялись дизайн и цена гаджета за последние полтора столетия.

О том, какая погода нас ожидает, и благоволят ли звёзды на предстоящей неделе, можно прочитать в конце номера. Для любителей словесных игр мы подготовили сканворд.