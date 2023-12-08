У  номері газети «Гомін» 9 грудня ви зможете прочитати

Вибір тих, хто цінує якість

Далека подорож з максимальним комфортом – це не просто обіцянка компанії «Бон Вояж», а реальність сьогодення. Ліцензовані автобусні перевезення стали предметом обговорення експертної комісії конкурсу «Придністровська якість – 2023».

Чому компанія претендує на перемогу у спеціальній категорії оцінки якості обслуговування клієнтів – розповідь на стор.5.

Видатний карикатурист і талановитий художник із Кам’янки

Нинішнього року наш календар збагатився кількома професійними святами та пам’ятними датами. Вперше на державному рівні ми відзначили День художника. Відсвяткували його 8 грудня разом із міжнародною спільнотою.

Нинішня розповідь – про видатного карикатуриста, графіка, члена Спілки художників Молдавії Олексія Андрійовича Грабка. Народився він 15 серпня 1936 року в Кам’янці – тоді це було невеличке селище, що розвивалося в одвічному селянському ритмі. Дитинство Олекси, й без того нелегке, перекреслила Велика Вітчизняна.

Про життєвий та творчий шлях митця читайте на стор. 1 та 6.

Вони подолали межі, визначені долею

Люди з обмеженими фізичними можливостями та великою жагою до життя розповіли про свої досягнення на особливому заході «Вчимося жити разом». Подія відбулася у столичному Палаці культури напередодні Дня інвалідів, який відзначається 3 грудня.

Люди з обмеженими фізичними можливостями та необмеженою жагою до життя…про них читайте на стор. 4.

Боротися і перемагати

(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я та Генеральної Асамблеї ООН з 1 грудня 1988 року на земній кулі майже повсюдно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Люди об’єднуються для демонстрації підтримки тим, хто живе із ВІЛ, і згадують тих, хто помер від цієї страшної недуги.

У нашій республіці приділяється велика увага профілактиці та лікуванню ВІЛ-інфекції. Розроблена державна цільова програма, завдяки якій пацієнти з ВІЛ отримують усі необхідні препарати абсолютно безкоштовно. АРВ-терапія повністю знижує вірусне навантаження на організм, людина продовжує повноцінно жити. Досягнення медицини зробили ВІЛ виліковним захворюванням.

Як себе убезпечити від підступної хвороби та як з нею жити, якщо вона зачепила людину…читайте на стор. 7.

Головне фото Марини Сови.