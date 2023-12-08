Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Михай Фрунза, прешединтеле мишкэрий оаменилор де бунэ крединцэ «Бунэтатя дин журул ностру», а ремаркат ынтр-о дискуцие кэ «волунтарул есте ун ом каре е гата сэ ажуте пе орьчине, индиферент дакэ е ом сау анимал. Тотул се фаче дин ындемнул инимий, ну прин а фи импус».

Кум тынэрул се импликэ ын активитатя де каритате афлаць дин артиколул «Дакэ врем сэ трэим ынтр-о луме май бунэ».

Галина Ратушняк есте кондукэторул мишкэрий обштешть «Волунтарий Нистренией», шеф ал Дирекцией пентру политика де тинерет дин кадрул Министерулуй Едукацией. Думняей ворбеште ку мындрие деспре тинерий де бунэ крединцэ. Речент доамна Галина шь-а авансат аптитудиниле, партичипынд ла ун проект интернационал «Фемея-лидер», организат ын база Консилиулуй Федерацией ал Адунэрий Федерале а Федерацией Русе.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фемея-лидер ын вякул 21»

Чирка 50 де ань конституе векимя ын мункэ а Тамарей Алексеевна Коржова. 37 дин ей думняей есте шефэ а музеулуй литерар-мемориал ал Ероулуй Униуний Советиче Петру Петрович Вершигора. Ын плус, мулць ань ла рынд думняей есте прешединте ал комисией електорале де сектор, мембру ал президиулуй организацией обштешть «Комитетул фемееск дин районул Каменка», кондукэторул ал организацией примаре а мишкэрий републикане «Форул Попорулуй Нистрян».

Кум ле реушеште пе тоате? Читиць артиколул «Мункэ фэкутэ ку плэчере» ши вець афла рэспунсул.

Зиуа де 4 дечембрие курент ла Личеул-комплекс републикан теоретик молдовенеск дин Тираспол а фост уна деосебитэ. Колективул институцией, актуалий ши фоштий дисчиполь, ынсоциць де скумпий лор пэринць, с-ау адунат ын сала де фестивитэць ку кынтек, данс ши вое бунэ, пентру а-л феличита ку оказия челей де-а 55-я аниверсэрь пе мултстиматул професор де кимие ши директор-аджункт пентру активитатя дидактикэ Виктор Иванович Греча.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вешник плин де енерӂие!»