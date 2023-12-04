Шире круг читателей

Несмотря на поступательное развитие современных технологий в сфере информатизации населения, газеты занимают достойное место в ряду других средств массовой информации. Но вот чего точно нельзя отнять у печатных органов, так это их специфики и особенностей, склонности к ведению с читателем обстоятельного, доверительного разговора с попытками анализа той или иной ситуации или события. На газетных полосах не встретишь публикаций, о которых забываешь уже через минуту. Сюда попадают материалы не раз прочитанные и не раз проверенные, а значит, достоверные.

У газет, несмотря на жесточайшую конкуренцию с коллегами из Интернет-пространства, по-прежнему есть армия преданных поклонников и почитателей, читателей и подписчиков. И это довольно многочисленный пласт информационного сообщества, традиционно отдающего предпочтение печатному слову, вес которого весом и авторитетен.

Популяризация республиканских газет, расширение читательской аудитории, распространение информации о возможности подписки на государственные периодические издания – реализация этих задач возложена в том числе и на сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Функциональные обязанности всегда зовут их в дорогу.

На днях они провели рабочие встречи в Слободзейском районе. В числе давних и заинтересованных партнеров-собеседников – заместитель главы государственной администрации Ирина Шведул, а также специалисты районной службы социальной помощи.

Отрадно, что в самом южном регионе Приднестровья все, с кем бы ни встречались представители государственного учреждения «Приднестровская газета», осознают значимость своей роли проводников печатного слова в массы, понимают его вес и необходимость для укрепления открытого диалога органов власти с гражданами, разъяснения им позиции госорганов различного уровня по всем актуальным вопросам.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» в первую очередь поблагодарили партнеров из Слободзеи за неизменную поддержку в организации подписки на главные печатные издания страны в подведомственных им учреждениях и организациях, вручили им экземпляры газет, рекламные буклеты с указанием подписной цены на республиканские газеты на будущий год. Ирина Шведул сообщила представителям ГУ «Приднестровская газета» о планах провести совещание с руководителями подведомственных подразделений, в том числе учреждений народного образования, физической культуры и спорта, культуры с целью разъяснения важности и необходимости осуществления подписки на газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Особая категория подписчиков республиканских печатных изданий – подопечные муниципальных управлений «Служба социальной помощи». Это, в основном, одинокие пенсионеры, в том числе инвалиды. Социальные работники разносят им газеты в качестве образцов, разъясняют условия подписки. И в этой сфере есть с кем работать, поскольку большинство подопечных районной службы социальной помощи привыкли по традиции получать информацию из печатных изданий.

Результативности совместной работы по проведению подписной кампании способствуют деловые и рабочие отношения сотрудников ГУ «Приднестровская газета» с коллегами из районных отделений ГУП «Почта Приднестровья». В постоянной рабочей повестке – усиление разъяснительной работы о преимуществах печатных органов среди постоянных и потенциальных подписчиков республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Районные почтовики доводят всю информацию об условиях подписки на республиканские газеты до сельских коллег.

В планах сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – очередные поездки в регионы Приднестровья. А все для того, чтобы круг читателей расширялся. Подписывайтесь на республиканские газеты. В них – достоверная, познавательная и интересная информация.

Фото Татьяны Царенко.