Внимание! Технические работы!

Государственное учреждение «Приднестровская газета» информирует о проведении плановых технических работ на серверном оборудовании, обеспечивающем функционирование веб-хостинга сайтов учреждения.

Проведение технических работ запланировано 14 декабря 2023 года с 17:30 до 19:00

Во время проведения технических работ будут временно недоступны информационные ресурсы: https://history.gospmr.org/, http://gazeta.gospmr.org/, https://pridnestrovie-daily.net/?, http://adevarul.gospmr.org/?fm, http://gomin.gospmr.org/?fm