У номері газети «Гомін» 2 грудня ви зможете прочитати

Життя, присвячене землеробській праці

Усе життя Федора Стурзи присвячене роботі на землі, нерозривно пов’язане з одвічним сільським укладом. У Валя-Адинці його знає кожен. Поважають за працьовитість і легку вдачу, звертаються за порадою з будь-якого приводу: будь-то технічне питання чи допомога у важких життєвих ситуаціях.

Нарис про мешканців села, про удосконалення інфраструктури населених пунктів, зростання кількості туристів, що бажають провести дозвілля на природі – на стор. 1.

Фото з архіву Федора Стурзи.

Майбутнє міської мобільності

У ПДУ ім. Т. Г. Шевченка організували перший хакатон. Це своєрідний майданчик для спільної творчості та пошуку новаторських рішень. У ньому взяли участь 4 команди. За два дні студентам потрібно було розв’язати проблему нестачі місць паркування в Тирасполі, підготувати проект і презентувати його групі запрошених менторів і бізнес-наставників.

Хочете дізнатися, чим все закінчилося – читайте матеріал на стор. 4.

Фото Ольги Азарової

Спорт сміливих та в’юнких

Ювілейний турнір «Кубок Дружби» зі спортивної акробатики відбувся в столичній СДЮШОР № 4. У змаганнях взяли участь понад сто спортсменів із Придністров’я, Молдови та України.

Спортивне свято організували з метою популяризації акробатики. Крім того, подібні турніри мотивують дітей тренуватися більш старанно та наполегливо. Про перебіг спортивних змагань можете дізнатися на стор. 7.

Осене, прощавай!

Неймовірно яскравим святом відзначили останній день осені в Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі. Учні молодших класів підготували чудові номери для гостей та вчителів закладу.

Для проведення розваг зал оформили відповідно до тематики свята. В ньому панувала тепла, доброзичлива атмосфера: у фіналі всі школярі виконали пісню «Батьківщина», якою й завершилися урочистості. Подробиці – на стор. 12.