Анонс газеты «Приднестровье» на 2 декабря

Субботняя «толстушка» расскажет о «Типаре», побеседует с интересным человеком, посетит футбольный матч и создаст предновогоднее настроение. Здесь и зарисовка об интересном человеке, и авторские материалы о важном и многое другое.

Каждый раз, попадая на «Типар», невольно проникаешься не только особым производственным ритмом – работа машин, действительно, чем-то похожа на музыку! – но и неповторимой философией, эстетикой печати. «Полноцветная жизнь и печать» – в одноименном материале.

В рубрике «Незабытые имена» газета расскажет о выдающемся учёном Александре Александровиче Жученко. Ему посвящена статья «Эталон учёного». Совсем недавно основателю целой науки – экологической генетики культурных растений – на здании главного корпуса Приднестровского НИИ сельского хозяйства была установлена мемориальная доска. Александр Александрович возглавлял институт в 1967-76 годах.

Бывая в стенах Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина, корреспондент газеты всякий раз замечал, как работает студентка Елена Рябчук. То над проектом по иконописи, то над рисунками в карандаше, то над картинами в акварели или масле. По всему ощущалось, что этот будущий художник здесь не случайно, что она не только с удовольствием занимается выполнением работ, но и старается взять от занятия максимум, перенять весь опыт у своих старших наставников. И еще, казалось, что работы ее получаются какими-то очень зрелыми. Интервью с Еленой вы найдете в рубрике «За чашкой кофе». Материал называется «Это сродни волшебства».

Подумать только, через месяц – Новый год! А суета, подготовка к нему начнется намного-намного раньше. Хотим мы того или нет, новогоднее настроение постепенно, незаметно для нас самих, проникает в наше подсознание, в каждую клеточку нашего существа. И мы спрашиваем себя, отчего на душе вдруг становится так тревожно и радостно одновременно. И не сразу понимаем, что это оно – предчувствие волшебства. В рубрике «Личное отношение» в материале «Персональный космос» вы найдете авторские размышления на тему зимы и Нового года.

Завершился конкурс союза журналистов «Зажигаем звезды». Осталось только узнать, кто первым «зажжет звезду». Но уже сейчас, независимого от результата, можно смело сказать, что в республике живет немало одаренных молодых людей, чей талант сегодня обрадовал нас, и еще больше, надеемся, проявит себя в дальнейшем.

Газета продолжает публиковать материалы участников конкурса. В этот раз на ее страницах увидел свет рассказ «Именем сестры» учащейся рыбницкой школы №6 Ангелины Туркив. Это интересная история о родственных чувствах старшей сестры к младшей, сделавшей необычный подарок.

Что мы, люди поколения Х, рожденные в СССР, можем посоветовать тем, кому сейчас исполнилось 20 лет? Хорошо учиться, упорно трудиться, вырасти умными и добрыми? Не искать в жизни легких путей? А что, если через несколько лет многие профессии исчезнут, их заменит искусственный интеллект. Или все вокруг только и твердят о необходимости зарабатывать деньги, а не сражаться с ветряными мельницами, подобно Дон-Кихоту. Чего пожелать мятущемуся творческому «пост-миллениалу» в этом сомнительном мире? Только одно: «Не бросай музыку, Алекс!».

Газета провела «Честный разговор о ВИЧ». Пообщались с Людмилой Хмелевской, заведующей Республиканским диспансером по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов ГУ РКБ. В Приднестровье продолжается кампания «Тестируйся на ВИЧ», которая призвана привлечь внимание к решению постоянных вызовов эпидемии во всем мире.

В регулярной рубрике «Дамский клуб» корреспонденты обсудят вопросы семейных отношений, порассуждают на темы психологии, расскажут о лучших рецептах выходного дня. Как и в жизни, в этом газетном клубе авторы стремятся создать вокруг себя уют и гармонию и поделиться ими с читателями. Потому статья так и называется – «Создать вокруг себя уют».

«В чем сила, брат?» Ответ на сакраментальный вопрос напрашивается сам собой в рубрике «Житейские перекрестки». Ошибки отцов пытаются исправить дети: «Сила – в брате».

Второй матч подряд в еврокубках «Шериф» проигрывает в добавленное время – 2:3. Репортаж с футбольного поединка вышел в субботнем номере под названием «Злой рок последних минут».

Пришел первый месяц зимы. Каким он будет в геомагнитном и погодном плане, а также о памятных датах декабря вы узнаете в конце номера. Традиционно – гороскоп на неделю.