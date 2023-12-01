Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 2 дечембрие, ал зиарулуй ностру

Тирасполяна Олга Савченко есте о персоанэ дескисэ лумий ши посибилитэцилор. Мереу е ын кэутаре ши континуэ мишкаре. Аре доуэ студий супериоаре ши континуэ сэ ынвеце. Атенцие! Думняей е кампиоанэ мондиалэ ла жокул де даме ын рындул персоанелор ку дефичиенце де ведере.

Кум ле-а реушит пе тоате афлаць ын артиколул «Кампиоана мондиалэ Олга Савченко».

Тынэра артистэ дин сатул Мэлэешть Диана Дорошенко ну ауде дин примеле зиле але наштерий сале, дар а реушит сэ стэпыняскэ диверсе техничь але артей пластиче ши декоративе-апликате, пиктязэ фоарте реушит портрете, пейсаже ши натурь моарте, мынуеште арта черамичий ши щенулуй «батик» ши е кондукэторул колективулуй де артэ декоративэ-апликатэ «Гама кулорилор» дин сат.

Деталий гэсиць ын артиколул «Цесе вииторул ын презент».

Фачець куноштинцэ: Андрей Лопата – «Омул анулуй» ын номинализаря «Економие ши бизнес», лауреат ал нумероаселор конкурсурь републикане ын рындул индустриашилор ши оаменилор де афачере дин цара ноастрэ, фондаторул брандулуй де улей «Золотая капля». Думнялуй афирмэ кэ шь-а пропус сэ инициезе о афачере проприе атунч, кынд а ынцелес кэ семений луй тот май дес оптязэ пентру продуселе сэнэтоасе.

Кум а фост каля спре сукчесул де астэзь а афачерий? Рэспунсул ыл гэсиць ын артиколул «Улей фэрэ нич ун «Е»».