Анонс газеты «Приднестровье» на 18 ноября

Как всегда, главные герои субботнего выпуска «Приднестровья» — люди, оставившие добрый след в памяти и ныне живущие, умеющие создать красоту: кто-то украшает приусадебный участок или выращивает экзотические растения, а кто-то просто помог ближнему в сложной ситуации. Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности читайте о тех, кто связал свою жизнь с этой отраслью.

В Слободзейском районе в рамках года АПК, сельских территорий и сельского туризма провели конкурс на лучшее семейное подворье. О победителях, призерах и ярких эмоциях читайте в материале «Во благо развития села».

Весной 2021 года, в самый разгар пандемии ковида, ушла из жизни Мария Ивановна Иоржева, оставившая добрую, долгую и благодарную память в сердцах многих тираспольчан. Недавно в ее честь в Тирасполе торжественно открыли мемориальную доску. О судьбе замечательного человека – материал «Она служила городу и людям».

«Дерево, растущее вниз» — рассказ в стиле магического реализма о поиске в семейных корнях отражения собственной судьбы. Иногда его можно найти за тридевять земель, но стоит ли игра свеч, задается вопросом автор?

О девушке, которая живет в Швеции, а любит Приднестровье, чем она дышит, о чем болит ее душа, вы узнаете из материала «Вы ценности пропускаете сквозь газету!» в рубрике «За чашкой кофе».

Размышления о том, как здорово жить среди хороших людей, читайте в авторском материале «Мои соседи не такие» под рубрикой «Личное отношение».

«Детская страничка» соберет большую дружную семью читателей, чтобы поговорить по душам, пошутить по-доброму, решить вместе несколько задачек, почитать, помечтать, посмеяться.

На страницах третьего номера ежегодного литературно-художественного журнала бендерских писателей «Горизонты» — признание в любви в стихах и прозе своему древнему, но вечно молодому городу, которому в этом году исполнилось 615 лет! На «Литературной странице» — произведения Лидии Прано, Ларисы Стойловой, Евгении Еременко, Светланы Мазериной и Музы Гончаровой.

«Осторожно, хитрые покупатели!» — так называется эссе нашего корреспондента. О защите прав потребителей знает каждый, но о потребительском терроризме — лишь те, кто воочию с ним сталкивался. Расскажем об этом явлении и абсурдных ситуациях, в которых прав отнюдь не покупатель.

Хотя нынешняя осень и затянулась, но всему рано или поздно наступает конец, зима почти на пороге, и садовый сезон тоже близок к завершению. Хотя для настоящего садовода, эстета и романтика, поздняя осень тоже приносит свои радости. Об этом – в лирическом эссе «Про новый климат, бесснежные зимы и гранаты в саду».

В конце номера по традиции — гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю.